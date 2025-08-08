Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp bà Obuchi Yuko, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Obuchi Yuko cùng các Nghị sĩ là lãnh đạo chủ chốt của Liên minh sau cuộc gặp vào tháng 12/2024 nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch Quốc hội; cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu của Nhà vua, Hoàng hậu, Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản dành cho Chủ tịch Quốc hội và Đoàn trong chuyến thăm. Chúc mừng bà Obuchi Yuko vừa được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của bà trên cương vị mới; bày tỏ tin tưởng rằng bà sẽ tiếp nối tình cảm của các lãnh đạo Liên minh tiền nhiệm, trong đó có thân phụ của bà là cố Thủ tướng Obuchi Keizo, tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Obuchi Yuko cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng hậu; bày tỏ chia buồn đối với mất mát của các nạn nhân Việt Nam trong vụ chìm tàu du lịch tại Vịnh Hạ Long cuối tháng 7 cũng như thiệt hại và tổn thất trong các vụ sạt lở, lũ quét tại các tỉnh Điện Biên, Nghệ An, Sơn La vừa qua. Chia sẻ ấn tượng về sự phát triển kinh tế nhanh chóng và sức sống trẻ của Việt Nam, Chủ tịch Obuchi Yuko khẳng định tin tưởng vào thành công của công cuộc đổi mới hiện nay của Việt Nam cũng như sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của Việt Nam trong thời gian tới.