Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp bà Viengthong Siphandon, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN Chào mừng đồng chí Viengthong Siphandon và Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị lâu đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong dày công vun đắp, các thế hệ hôm nay phải nối tiếp, phát triển, để quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Lào đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành cơ bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 9, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 12 vào đầu năm 2026. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Lào đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành cơ bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 9, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 12 vào đầu năm 2026.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Viengthong Siphandon khẳng định, thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Lào đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Hai nước đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, trong đó lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ qua các chuyến thăm và các sự kiện đa phương, quốc tế. Vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã sang Việt Nam dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Thủ đô Hà Nội.

Nêu rõ, hợp tác giữa hệ thống Tòa án hai nước là biểu hiện sinh động của sự tin cậy chính trị, tình cảm gắn bó và sự hỗ trợ lẫn nhau chân thành giữa hai dân tộc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Viengthong Siphandon cho biết, chuyến công tác tại Việt Nam lần này của Đoàn nhằm điểm lại những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Tòa án hai nước thời gian qua, thông tin về công cuộc cải cách tư pháp của mỗi nước; trao đổi về việc ký lại Thỏa thuận hợp tác giữa hai Tòa án nhân dân tối cao (ký năm 2008) và đẩy mạnh hợp tác giữa các Tòa án địa phương sau khi Việt Nam tổ chức lại đơn vị hành chính.