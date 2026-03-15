Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Thông tin bầu cử được truyền tải nhanh chóng, chính xác, an toàn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và phát biểu tại Trung tâm báo chí tại Nhà Quốc hội (Hà Nội). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức và vận hành hệ thống phục vụ bầu cử, đặc biệt là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành, cập nhật và truyền tải dữ liệu. Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ bầu cử lần này thể hiện rõ bước tiến trong chuyển đổi số khi các nền tảng công nghệ được triển khai đồng bộ, giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác và bảo đảm an toàn.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, trong đó có Bộ Công an trong việc bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và hỗ trợ vận hành hệ thống; biểu dương nỗ lực của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trong việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật, góp phần quan trọng vào việc vận hành hiệu quả các nền tảng phục vụ bầu cử.

Nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong quản lý và tổ chức bầu cử, Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ bầu cử lần này mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng ba tiêu chí quan trọng: nhanh, chính xác và an toàn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tiếp tục theo dõi, vận hành hệ thống đến hết quá trình bầu cử để kịp thời xử lý những tình huống có thể phát sinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia (Nhà Quốc hội, Hà Nội). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Bày tỏ vui mừng thăm các phóng viên đang tác nghiệp tại Trung tâm báo chí bầu cử, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, với các loại hình đa dạng báo hình, báo viết, báo điện tử, báo nói, cổ động…, các tác phẩm đã lan tỏa sâu rộng về cuộc bầu cử lần này. Nhiều bài viết ấn tượng, có chiều sâu. Các bài viết vừa mang tính lý luận nhưng cũng mang tính thực tiễn rất cao.

Nhấn mạnh qua cuộc bầu cử lần này chứng minh năng lực, trình độ, trí tuệ, bản lĩnh của các nhà báo, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận sự vào cuộc hết sức quyết liệt của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã tạo được không khí hồ hởi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tập trung cho công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Hôm nay, ngày 15/3/2026, cả nước đi bầu cử nhưng công việc vẫn chưa xong. Các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Kết luận số 03-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW; quan tâm theo dõi, chỉ đạo sát sao để cuộc bầu cử này thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa các tiểu ban phục vụ bầu cử, đặc biệt là Tiểu ban an ninh trật tự. Trong nhiều ngày qua, lực lượng quân đội và công an đã nỗ lực làm việc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Điều quan trọng hơn cả, theo Chủ tịch Quốc hội, là "ý Đảng hợp với lòng dân", khi người dân cả nước hồ hởi, phấn khởi chờ đợi Ngày bầu cử để thực hiện quyền làm chủ, quyền bầu cử và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân, nhất là trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Cuộc bầu cử lần này để chọn những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, năng lực, có tâm, có tầm để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đánh giá cao nỗ lực của các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên… trong thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các nhà báo vượt qua khó khăn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mình, tổ chức thành công cuộc bầu cử./.