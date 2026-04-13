Tin tức
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm nơi lưu dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Milan (Italy)
Bên ngoài nhà hàng, Chủ tịch Quốc hội dừng lại trước tấm biển bằng đá trắng được chính quyền thành phố Milan gắn từ năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với dòng chữ khắc rõ nét: “Ngôi nhà này là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thường lui tới trong thời gian ở nước ngoài của Người vào những năm 1930 để bảo vệ tự do cho nhân dân”.
Bước vào không gian bên trong nhà hàng, Chủ tịch Quốc hội xúc động khi chứng kiến nhiều hiện vật vẫn được gìn giữ nguyên vẹn qua hơn một thế kỷ: góc bàn, chiếc ghế nơi Người từng ngồi đọc báo, trao đổi với bạn bè Italy và Quốc tế cộng sản. Ngôi nhà có từ năm 1880 và trải qua bao biến cố, nhưng đến nay vẫn giữ được gần như nguyên trạng, từ tên nhà hàng cho đến cách bài trí và đồ đạc bên trong, đặc biệt là những vật dụng liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà hàng có hai phòng, trong đó phòng Bác thường ngồi được đặt tên là phòng Hồ Chí Minh với bức tượng đồng toàn thân Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Nhà nước Việt Nam trao tặng thành phố Milan năm 2012, được đặt trang trọng, cùng ảnh Bác và những hình ảnh, hiện vật của Việt Nam.
Ngày nay, nhà hàng Antica Trattoria della Pesa trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều đoàn lãnh đạo và người dân Việt Nam mỗi khi đến thăm Italy; đồng thời cũng là địa chỉ được người dân sở tại và bạn bè quốc tế tìm đến để tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Italy - Việt Nam tại Milan Roberto Cocevari bày tỏ niềm tự hào khi không chỉ chứng kiến mà còn trực tiếp góp phần đặt những viên gạch đầu tiên cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia. Ông Roberto Cocevari nhấn mạnh, sự tương đồng về khát vọng tự do và độc lập chính là sợi dây liên kết vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ giữa Việt Nam và Italy. Trong bối cảnh mới, Chủ tịch Hội Hữu nghị Italy - Việt Nam mong muốn được tạo điều kiện để Hội tăng cường kết nối hai dân tộc thông qua các hoạt động quảng bá văn hóa, giao lưu hữu nghị./