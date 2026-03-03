Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc với Sư đoàn 9

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng đến thăm Sư đoàn 9, Quân đoàn 34 là một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên ra đời trên chiến trường miền Đông Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chúc mừng, biểu dương Sư đoàn với truyền thống hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Sư đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu "Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý khác.

Qua nghe báo cáo, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Sư đoàn đặc biệt quan tâm công tác xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới. Sư đoàn cũng tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Nhiều mô hình được triển khai hiệu quả như: "Đảng bộ, chi bộ 4 tốt", "Tổ tư vấn tâm lý-pháp lý quân nhân", "5 chủ động", "3 thực chất", "Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật", "1 học, 2 làm, 3 yêu, 4 nói", "Xây dựng ngôi nhà 100 đồng"...; góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm trong toàn đơn vị.

Chủ tịch Quốc hội Thanh Mẫn và đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 34 dự sự kiện. Ảnh: Doãn Tấn - TTXV

Sư đoàn luôn chú trọng, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào huấn luyện; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm công tác vận động quần chúng, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao… tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả toàn diện mà Sư đoàn 9 đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn tự hào về truyền thống hào hùng được xây đắp bằng xương máu của thế hệ cha anh; vững tin viết tiếp những trang sử vàng, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Sư đoàn 9 quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030; quán triệt và thực hiện hiệu quả các luật liên quan đến quân sự, quốc phòng mà Quốc hội đã ban hành.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân. Đây là nội dung cốt lõi trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trước hết và trên hết là vững mạnh về chính trị.

Sư đoàn 9 tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn chặt xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện hiệu quả "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa" và phương châm "5 vững" theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15.

Chủ tịch Quốc hội Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Sư đoàn đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng theo tinh thần "người trước, súng sau", trong điều kiện xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng về lập trường, kiên định về mục tiêu, có khả năng "miễn dịch" trước mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài .

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động và các phong trào thi đua, do các cấp, các ngành phát động với mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội lưu ý chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng và "thế trận lòng dân"; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa" quân đội.

Nêu rõ từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn 11 ngày, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 9 tiếp tục quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đến cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới sắp tới; để quân nhân nhận thức đây vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của công dân.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, kịp thời định hướng nhận thức, không để xuất hiện biểu hiện chủ quan, hoặc nhận thức chưa đầy đủ về bầu cử. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện các khâu chuẩn bị theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ Quốc phòng, tuyệt đối không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất; kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức bầu cử với duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý bộ đội, quản lý vũ khí trang bị; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối; không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống "Đoàn kết - Khiêm tốn - Anh dũng - Sáng tạo - Đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm", Sư đoàn 9 sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, góp phần vào thành công chung của cả nước./.