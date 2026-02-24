Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng vì cả nước vừa đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ đầm ấm, vui tươi, an toàn. Trước, trong và sau Tết, các cơ quan, các cấp, các ngành, trong đó có Kiểm toán Nhà nước, đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Thông tin về những thành tựu quan trọng của đất nước trong năm 2025, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, trong thành tích chung của cả nước cũng như trong kết quả hoạt động của Quốc hội có đóng góp rất quan trọng của Kiểm toán Nhà nước; nhất là trong ổn định thu chi, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Kiểm toán Nhà nước cần nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết vào toàn bộ hoạt động của ngành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm toán, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ghi nhận đơn vị đã đã từng bước chuyển mạnh từ “kiểm tra, phát hiện sai sót” sang “đánh giá chính sách, phòng ngừa rủi ro, kiến nghị hoàn thiện thể chế”, góp phần ổn định thu chi ngân sách nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán nhà nước phát huy vai trò là “lá chắn” bảo vệ kỷ luật tài chính, ngân sách, tiên phong trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Kiểm toán Nhà nước phải phát huy nghiệp vụ chuyên môn, khai thác hiệu quả nguồn thông tin từ nhiều phía để chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, thay vì chỉ tổ chức các đoàn kiểm toán theo cách làm truyền thống. Tinh thần là tăng tính chủ động, dự báo và phòng ngừa rủi ro ngay từ giai đoạn đầu.

Về phương thức hoạt động, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành cần tiếp tục đổi mới theo hướng tinh gọn, sát thực tiễn nhưng vẫn bảo đảm chất lượng.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu mỗi cán bộ cần chủ động rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức… Cán bộ kiểm toán cần giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, làm việc khách quan, công tâm, đồng thời có thái độ ứng xử đúng mực, góp ý xây dựng để các đơn vị được kiểm toán kịp thời khắc phục hạn chế, hoàn thiện công tác quản lý.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện phương châm “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước, Nghị quyết của Đảng bộ Quốc hội và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Nhân dịp đầu xuân, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm toán Nhà nước thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm tiến độ và chất lượng nhiệm vụ được giao.

Thay mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khẳng định sẽ cụ thể hóa trong các kế hoạch hoạt động năm 2026 và các năm tiếp theo./.