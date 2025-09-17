Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Phiên họp Ban Chấp hành Đại hội đồng AIPA-46

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp Ban điều hành AIPA. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Phiên họp do Chủ tịch Hạ viện Malaysia, Chủ tịch AIPA-46 Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul, chủ trì với sự tham dự của Trưởng đoàn các Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA và Tổng Thư ký AIPA. Đây là hoạt động quan trọng đầu tiên trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-46 nhằm rà soát, thống nhất chương trình nghị sự, nội dung thảo luận của các Ủy ban, danh mục các dự thảo nghị quyết và các nội dung quan trọng khác sẽ được thảo luận, thông qua tại Hội nghị.

Chia sẻ ý nghĩa của chủ đề AIPA-46 “Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững”, Lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện các nước tin tưởng chủ đề Đại hội đồng phù hợp và cộng hưởng với chủ đề chung của Năm Chủ tịch ASEAN 2025 là “Bao trùm và Bền vững”, đồng thời thể hiện trách nhiệm, sự đồng hành của các Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA trong việc củng cố đoàn kết, xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy con người làm trung tâm.