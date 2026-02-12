Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ trân trọng những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ Đổi mới.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng thông báo những thành công hết sức tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta; khẳng định, những quyết sách tại Đại hội XIV là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm, chúc Tết nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lê Hồng Anh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trước yêu cầu to lớn và nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, Quốc hội nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước lịch sử. Với truyền thống đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm; với sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Quốc hội quyết tâm cao nhất triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động, chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn trong kỷ nguyên mới của đất nước; tiếp tục nỗ lực, đổi mới lề lối làm việc, đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển; thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới; tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước; quyết tâm thực hiện hiệu quả mô hình "Quốc hội số".

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Quốc hội chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia đình dồi dào sức khỏe, năm mới mọi sự tốt đẹp, hạnh phúc; mong các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu vì sự phát triển của đất nước, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng mà đất nước đã đạt được trong năm vừa qua; đánh giá cao hoạt động của Quốc hội khóa XV, trong bối cảnh có nhiều thách thức chưa có tiền lệ, nhưng Quốc hội đã nhanh chóng chuyển trạng thái, đổi mới mạnh mẽ phương thức, tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, qua đó tiếp tục đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ tin tưởng Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa và vận dụng hiệu quả những kinh nghiệm quý qua các nhiệm kỳ; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước./.