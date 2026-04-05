Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tạo khí thế, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Sáng 5/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với lãnh đạo Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc sáng 6/4/2026 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Dự kiến, tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung rất quan trọng. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước, xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật, đồng thời quyết định các kế hoạch lớn của quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công trong giai đoạn 5 năm tới.

Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Ở những thời điểm khó khăn, thời gian gấp rút, nhiều việc hệ trọng, là dịp để khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị… là cơ hội thử thách đối với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, các cấp, chỉ qua công việc mới thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy; thể hiện sức bền, khả năng chịu áp lực, cường độ công việc lớn”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, tạo khí thế, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới./.