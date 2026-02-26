Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Rà soát kỹ nhóm cử tri đặc thù, bảo đảm không bỏ sót quyền bầu cử

Các thành viên Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bầu cử. Công tác bầu cử trên địa bàn được tiến hành đồng bộ, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, bám sát hướng dẫn và mốc tiến độ, nhiều nội dung thực hiện sớm, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn cao điểm sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

* Tránh sai sót nhỏ dẫn đến vấn đề lớn

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Hải Phòng là một trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, có tốc độ phát triển kinh tế cao, có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, có biển đảo, khu kinh tế, đặc khu và các khu công nghiệp tập trung đông công nhân, lao động ngoài tỉnh. Chính vì vậy, cuộc bầu cử lần này cần gắn chặt với yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trọng điểm; phải được tổ chức với tinh thần trách nhiệm cao hơn, chặt chẽ hơn, toàn diện hơn so với những lần trước.

Nhấn mạnh từ nay đến ngày bầu cử, khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc tới từng tổ bầu cử, thực hiện đầy đủ yêu cầu tại Chỉ thị 46-CT/TW ngày 16/5/2025 và các Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử, mới nhất là Kết luận số 03-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 23/2/2026, Kế hoạch 62 ngày 11/11/2025 và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia quốc gia; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bầu cử, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bám sát địa bàn cơ sở; chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế để cuộc bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối; kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, khó khăn ở địa phương, cơ sở.

Lưu ý cuộc bầu cử lần này có đặc thù nhất định khi sáp nhập địa giới hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy mới với con người mới, yêu cầu mới, nhiệm vụ mới..., Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh không thể chủ quan, lơ là công việc. Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử; qua đó phát huy quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tiếp tục hoàn thành và bảo đảm chất lượng niêm yết danh sách chính thức người ứng cử và tiểu sử tóm tắt đúng hạn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu tổ chức kiểm tra chéo để không xảy ra sai sót thông tin, hình ảnh, trích ngang, vị trí niêm yết. “Phải cẩn trọng từ những việc nhỏ nhất, tránh sai sót nhỏ dẫn đến vấn đề lớn”, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là kỳ bầu cử đầu tiên áp dụng rộng rãi việc chuyển đổi số từ Trung ương đến cơ sở trong việc lập danh sách cử tri và hồ sơ ứng cử; do đó, sẽ có những khó khăn nhất định. Hiện nay, Hội đồng Bầu cử quốc gia đang chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hệ thống báo cáo số lượng cử tri đi bầu trong ngày bầu cử để kịp hướng dẫn các địa phương thực hành trước ngày 15/3. Bộ Công an đã đưa thông tin về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tích hợp trên hệ thống VNeID và ban hành Quyết định số 713 hướng dẫn quy trình cấp Giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác (bản điện tử) nhằm phục vụ công tác bầu cử. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố cập nhật và tập huấn thêm cho cán bộ về nội dung này.

Về công tác nhân sự đại biểu Trung ương ứng cử tại địa phương, Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử và có 9 đại biểu Trung ương được giới thiệu về ứng cử. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố quan tâm, thực hiện việc tuyên truyền về tiểu sử người ứng cử để cử tri có thể nắm rõ các thông tin về ứng viên, làm cơ sở để lựa chọn các đại biểu thực sự ưu tú, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc bảo đảm in ấn, cấp phát đầy đủ tài liệu, biểu mẫu, vật tư phục vụ phòng bỏ phiếu, đúng mẫu, đúng số lượng, có dự phòng, hoàn thành theo kế hoạch; quản lý chặt chẽ quy trình bàn giao, niêm phong, lưu trữ, tránh sai sót kỹ thuật. Đồng thời, tổ chức tập huấn đầy đủ, thực chất, sau tập huấn phải có hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” và kiểm tra, nhất là ở các khu vực bỏ phiếu đông dân cư, dân cư biến động, khu vực đặc thù; giải quyết đơn thư kịp thời, đúng quy định, đúng thẩm quyền, đúng thời hạn.

Triển khai kiểm tra đợt cao điểm trước bầu cử đúng kế hoạch (từ 2/3/2026 đến 14/3/2026), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc tuyên truyền để người dân nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của mình; việc tuyên truyền, vận động phải phủ đều, đi sâu. Sau bầu cử, thành phố chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ, rà soát kỹ số liệu, đối khớp giữa các cấp trong biên bản bầu cử và khẩn trương hoàn thiện, gửi biên bản bầu cử về Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hải Phòng quyết tâm sớm hiện thực hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là xây dựng Hải Phòng vững vàng với vị thế là thành phố lớn của cả nước - tiên phong trong xây dựng thành công mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa - thành phố không ma túy.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định các ý kiến chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là cơ sở quan trọng để thành phố tổ chức bầu cử đúng luật, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân. Thành phố nhận thức rõ đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là dấu mốc củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Từ nay đến ngày bầu cử, khối lượng công việc còn lớn, vì vậy Ban Chỉ đạo bầu cử các cấp cần khẩn trương triển khai nghiêm túc các chỉ đạo, bảo đảm tiến độ, chất lượng; quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

* Tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi bầu trực tiếp

Trước đó, chiều 26/2, khảo sát khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hải An, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đánh giá công tác tổ chức bầu cử đến nay đã cơ bản được chuẩn bị chu đáo, các văn bản hướng dẫn được triển khai kịp thời, không phát sinh khó khăn, vướng mắc; ghi nhận địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng phần mềm quản lý danh sách cử tri để tránh trùng lặp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ tham gia công tác bầu cử nắm được quy trình, thực hiện cho đúng, không để xảy ra sai sót. Hội đồng bầu cử thành phố tăng cường tuyên truyền sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền công dân và ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để cử tri đi bầu cử trực tiếp; rà soát kỹ các nhóm cử tri đặc thù như cử tri làm ăn xa, cử tri vãng lai, người cao tuổi… nhằm bảo đảm không ai bị bỏ sót quyền bầu cử; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; không để các đối tượng lợi dụng chống phá./.