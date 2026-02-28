Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lập danh sách cử tri “đúng, đủ, chuẩn, kịp thời”

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 31, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện quyền bầu cử

Khảo sát, kiểm tra trực tiếp khu vực bỏ phiếu xóm Phúc Long, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia ghi nhận địa phương đã tiến hành kỹ lưỡng việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các phương án tổ chức bầu cử theo từng kịch bản. Công tác nhân sự được triển khai đúng quy trình, dân chủ, chặt chẽ và lần đầu tiên giới thiệu 1 ứng viên nữ đại biểu Quốc hội trẻ, là người dân tộc Ơ Đu.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, công tác bầu cử phải phù hợp với đặc thù của địa phương là nơi có đông đồng bào công giáo sinh sống. Do Ngày bầu cử diễn ra vào chủ nhật (ngày 15/3/2026), trùng với ngày bà con giáo dân đi lễ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương có phương án tổ chức linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con giáo dân thực hiện bầu cử theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, điểm bầu cử nằm sát quốc lộ, do đó địa phương cần quan tâm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; có phương án bảo đảm an toàn giao thông cho cử tri đi bỏ phiếu. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử, vận động nhân dân tham gia bầu cử, qua đó phát huy quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh đã được triển khai toàn diện, nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Quy mô tổ chức bầu cử của tỉnh rất lớn, đa dạng địa bàn, đa dạng đối tượng cử tri, yêu cầu cao về điều phối, phối hợp và thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở. Các kết quả mà tỉnh đạt được đã thể hiện tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Toàn tỉnh đã thành lập 1.039 Ban bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã với 12.050 thành viên; xác định 3.123 khu vực bỏ phiếu và thành lập 3.123 Tổ bầu cử. Danh sách cử tri được rà soát, cập nhật thường xuyên và tích hợp khai thác dữ liệu dân cư nhằm nâng cao độ chính xác. Việc giới thiệu người ứng cử bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, cơ cấu, thành phần. Đặc biệt, tỉnh cũng đã chủ động xây dựng các phương án bầu cử sớm cho địa bàn đặc thù tại 55 khu vực bỏ phiếu của 31 đơn vị bầu cử tại 12 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên, địa hình phức tạp, giao thông khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nêu rõ: Nghệ An có diện tích lớn thứ 4 cả nước với địa hình đa dạng miền núi, trung du, đồng bằng, ven biển, miền núi. Cơ cấu dân cư đa dạng với khoảng 500.000 người thuộc các dân tộc thiểu số. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao về lập danh sách cử tri “đúng, đủ, chuẩn, kịp thời”, bố trí khu vực bỏ phiếu thuận tiện, đảm bảo an ninh trật tự và công tác thông tin tuyên truyền đến từng ngõ, từng nhà, từng đối tượng.

Nhấn mạnh từ nay đến Ngày bầu cử thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Nghệ An tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ yêu cầu tại Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 62 ngày 11/11/2025 và các kết luận của Bộ Chính trị, văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia; đặc biệt là Kết luận số 03 ngày 23/2/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản số 163 ngày 27/2/2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia; quán triệt tới tất cả cấp ủy Đảng trong tỉnh bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bầu cử, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhân dân xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An ứng dụng công nghệ số vào công tác tổ chức bầu cử. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cùng với đó, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc; chủ động nắm bắt tình hình, bám sát từng tổ bầu cử, khu vực bầu cử, điểm bầu cử,.. kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, khó khăn ở địa phương, cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Nghệ An tiếp tục rà soát danh sách cử tri xem đầy đủ hay chưa, có phương án đối với những cử tri học tập, làm ăn xa… bảo đảm quyền bầu cử của công dân.

Đối với 55 khu vực bỏ phiếu của 31 đơn vị bầu cử thuộc 12 xã đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép bầu cử sớm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tập trung chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ; bảo đảm thông tin đến cử tri đầy đủ, rõ ràng; rà soát toàn bộ quy trình trước, trong và sau bỏ phiếu sớm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Nghệ An cần bảo đảm điều kiện vật chất, kinh phí, hậu cần; có phương án dự phòng cho khu vực đặc thù; in ấn - cấp phát đầy đủ tài liệu, biểu mẫu, con dấu, tài liệu, hòm phiếu, niêm phong, phương tiện phục vụ; kiểm tra trước ngày bầu cử theo phương án “không để bị động”. Sau bầu cử, tỉnh chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ, rà soát kỹ số liệu, đối chiếu giữa các cấp trong biên bản bầu cử và khẩn trương hoàn thiện, gửi biên bản bầu cử về Hội đồng Bầu cử quốc gia; chủ động chuẩn bị xây dựng nội dung, chương trình, phương án nhân sự cho Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 31, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác tuyên truyền cũng rất quan trọng, làm sao để người dân từ thành phố đến các vùng quê, miền núi đều cảm nhận được không khí Ngày hội của toàn dân; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là: Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh, đây là dịp để khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Nhân dân xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An trực tiếp xem danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 31, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Với sự chuẩn bị và vào cuộc mạnh mẽ, chủ động, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Nghệ An bám sát tiến độ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương để Ngày bầu cử tại tỉnh thực sự là sự kiện chính trị trọng đại, Ngày hội của toàn dân và sẽ thành công tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn công tác, đặc biệt là ý kiến phát biểu kết luận của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Nhấn mạnh đây là những định hướng rất quan trọng để Nghệ An tiếp tục triển khai công tác bầu cử trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho biết, tỉnh sẽ triển khai một cách bài bản, đúng quy định với mục tiêu cuối cùng là cuộc bầu cử phải thực sự là Ngày hội của toàn dân, bầu đúng, bầu đủ và đảm bảo chất lượng./