Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, đại diện Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Đoàn Bộ Ngoại giao do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu, gồm các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoại và lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao.



Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp, chỉ đạo, định hướng và giao nhiệm vụ đối với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện; cảm ơn sự quan tâm sâu sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đối với công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và ngoại giao nghị viện.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Ngoại giao và toàn thể cán bộ, công chức trong ngành luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của Quốc hội trong lịch sử cách mạng dân tộc và những đóng góp quan trọng của Quốc hội trong nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp. Sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã tạo điều kiện quan trọng để ngành Ngoại giao triển khai hiệu quả nhiệm vụ, từng bước hoàn thiện khuôn khổ thể chế, chế độ và chính sách đối với cán bộ ngoại giao.

Báo cáo về Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ trưởng cho biết, trên cơ sở quán triệt đường lối Đại hội XIV của Đảng, chính sách của Nhà nước, tư tưởng chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt, Hội nghị tập trung làm rõ những đặc điểm, xu hướng mới của tình hình thế giới, khu vực; dự báo các chuyển động toàn cầu; nhận diện cơ hội, thách thức đặt ra đối với đất nước; cụ thể hóa vai trò, nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong mở rộng không gian phát triển, huy động nguồn lực bên ngoài, phục vụ các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước.

Cùng với triển khai nhiệm vụ đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành được đẩy mạnh đồng bộ. Tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với 24 đơn vị trong nước và 99 cơ quan đại diện nước ngoài. Công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiện đại.

Tại cuộc làm việc, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện đã báo cáo những chuyển động lớn và các vấn đề nổi lên tại địa bàn; chia sẻ kinh nghiệm phát huy vai trò đi trước, mở đường của ngoại giao nghị viện trong củng cố tin cậy chính trị, khôi phục và làm sâu sắc quan hệ trong những thời điểm khó khăn, thể chế hóa các kết quả cấp cao và thúc đẩy hợp tác thực chất. Các ý kiến đề xuất tăng cường kết nối với lãnh đạo nghị viện, các ủy ban chuyên môn và nhóm nghị sĩ hữu nghị; mở rộng hợp tác lập pháp, giám sát và trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và lao động; quan tâm hơn đến bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm an ninh, an toàn tại các địa bàn phức tạp và có chính sách, nguồn lực phù hợp đối với những khu vực còn nhiều khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với nhiều hoạt động thiết thực; nhấn mạnh sự tham dự, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội luôn đồng hành, ủng hộ ngành Ngoại giao, chủ động hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về đối ngoại, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và hoạt động của các cơ quan đại diện; quan tâm chế độ, chính sách và điều kiện làm việc của cán bộ công tác ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong những thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp rất quan trọng của ngành Ngoại giao và các cơ quan đại diện. Thời gian qua, hoạt động đối ngoại diễn ra hết sức sôi động, số lượng các đoàn lãnh đạo cấp cao nước ngoài thăm, làm việc tại Việt Nam và các đoàn lãnh đạo Việt Nam đi thăm, làm việc ở nước ngoài tăng mạnh. Công tác đối ngoại tiếp tục góp phần mở rộng và nâng tầm quan hệ quốc tế của đất nước. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, xây dựng các khuôn khổ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với nhiều đối tác quan trọng, trong đó có toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; qua đó củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác và đưa hội nhập quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của ngành Ngoại giao, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và những thành công của công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Quốc hội và đối ngoại nhân dân.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn ngành quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết số 06-NQ/TW và các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng về đối ngoại; tiếp tục nâng tầm, mở rộng quan hệ, phát huy ngoại giao kinh tế, tiên phong thu hút nguồn lực và các dòng vốn thế hệ mới, nâng cao hiệu quả đối ngoại đa phương và uy tín quốc tế, đóng góp chủ động cho phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan của Quốc hội rà soát pháp luật liên quan đến đối ngoại, điều ước và thỏa thuận quốc tế, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thể chế theo kịp tình hình mới, khơi thông điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hội nhập quốc tế và hoạt động của các cơ quan đại diện.

Đối với ngoại giao nghị viện, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò tại các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực như IPU, AIPA; tăng cường hợp tác lập pháp, giám sát tối cao, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan của Quốc hội, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ. Cơ chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại và Văn phòng Quốc hội phải được vận hành thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện nắm chắc tình hình nghị viện, xây dựng quan hệ với lãnh đạo nghị viện, các ủy ban chuyên môn, chính đảng và nghị sĩ có ảnh hưởng; kết nối các đoàn lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội với các đối tác sở tại; kịp thời đề xuất những vấn đề có thể thúc đẩy qua kênh nghị viện; theo dõi, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận. Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để các cơ quan đại diện hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Thay mặt Bộ Ngoại giao và các Trưởng cơ quan đại diện, Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và những ý kiến chỉ đạo sâu sát của Chủ tịch Quốc hội; khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình hành động, nhiệm vụ, sản phẩm và thời hạn rõ ràng; tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, phát huy vai trò của các cơ quan đại diện và đóng góp thiết thực vào công tác đối ngoại Quốc hội trong giai đoạn mới./.