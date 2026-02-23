Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với các cơ quan của Quốc hội

*Tăng cường giám sát việc thực hiện các luật, nghị định, thông tư

Làm việc với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong thành tựu chung của đất nước cũng như kết quả hoạt động của Quốc hội trong năm 2025 trên lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước có sự đóng góp rất quan trọng của Ủy ban.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Ủy ban đã đoàn kết, thống nhất cao; tinh thần làm việc rất tích cực, khẩn trương, những văn bản ban hành chính xác, kịp thời; thực hiện tốt công tác chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đặc biệt là công tác nhân sự và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong nhiệm kỳ khóa XVI phải tiếp tục nâng cao trách nhiệm xây dựng pháp luật của các bộ, ngành cũng như trách nhiệm thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban. "Nếu không trách nhiệm, không làm tốt thì tuổi thọ luật không cao", Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ đồng thời yêu cầu năm 2026, Ủy ban phải tăng cường giám sát việc thực hiện các luật, nghị định, thông tư.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thành viên của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

*Tham mưu những vấn đề mang tính chiến lược về kinh tế - xã hội

Thăm, chúc Tết Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới lãnh đạo Ủy ban, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; chúc mừng Ủy ban đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập (4/3/1946 - 4/3/2026) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Ủy ban Kinh tế và Tài chính là một trong những Ủy ban có đóng góp rất lớn cho hoạt động của Quốc hội với khối lượng công việc ngày càng lớn. Năm 2025, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 66 nội dung. Những nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội là tiền đề để đất nước phát triển, tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong năm, Ủy ban cũng tham mưu thẩm tra, giám sát nhiều vấn đề quan trọng để đất nước bứt phá, bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng để có chương trình hành động cụ thể của Ủy ban, tập trung đi thẳng vào những vấn đề kinh tế - tài chính trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính ngân sách, vốn đầu tư công, vay trả nợ nước ngoài... làm sao đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Đối với công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, giám sát phải “trúng”, “đúng”; đẩy mạnh giám sát thường xuyên, nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn để giám sát đúng.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban xây dựng báo cáo thường xuyên cho lãnh đạo Quốc hội về tình hình kinh tế - tài chính, những vấn đề mang tính chiến lược, góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chủ động phối hợp với Chính phủ để thẩm tra các nội dung liên quan đến kinh tế, tài chính, ngân sách nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo tiền đề để đất nước tăng tưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ủy ban làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện nhiệm vụ của năm 2026 và những năm tiếp theo.

*Chuẩn bị chương trình, nội dung, điều kiện để tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Làm việc với Văn phòng Quốc hội chiều 23/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Năm 2025, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, thông qua 89 luật và nhiều nghị quyết quan trọng. Trong thành công chung đó, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của Văn phòng Quốc hội.

Chỉ rõ nhiệm vụ năm 2026 là rất nặng nề, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội phải ưu tiên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, bảo đảm sắp xếp hợp lý, khoa học trong đó công tác chính trị tư tưởng phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Đồng thời tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy khoa học để làm tốt công tác tham mưu, phục vụ chủ động hơn, chuyên nghiệp hơn.

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia để phục vụ hiệu quả các hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Văn phòng Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng chương trình, nội dung, tài liệu, điều kiện bảo đảm để tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Nhấn mạnh “chỉ có đoàn kết mới đem lại thắng lợi”, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Văn phòng Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, chủ động, linh hoạt, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.