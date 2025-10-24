Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Nam Phi

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng chào đón Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nam Phi có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam; cho rằng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ Việt Nam - Nam Phi, làm sâu sắc thêm tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất và lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa đã có các cuộc hội kiến, hội đàm thành công với Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và bày tỏ xúc động khi được biết Tổng thống Nam Phi đã tới viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà nhân dân Nam Phi đã đạt được trong quá trình xây dựng đất nước hòa hợp, công bằng, phát triển và thịnh vượng; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa và Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC), Nam Phi sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là nền kinh tế hàng đầu và là tiếng nói quan trọng ở châu lục cũng như trên trường quốc tế. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Nam Phi, trong vai trò nước Chủ tịch G20, đã tổ chức thành công Diễn đàn Nghị viện G20 lần thứ 11 tại Thủ đô lập pháp Cape Town đầu tháng 10 vừa qua, góp phần thúc đẩy hợp tác và đối thoại liên nghị viện vì mục tiêu phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Nam Phi, đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, then chốt của quan hệ song phương; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn nghị viện, nhất là các ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước, trao đổi chuyên gia lập pháp và đề nghị hai bên sớm ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội.