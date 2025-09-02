Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang dự Lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc Việt Nam; nhấn mạnh sự tham dự của Đoàn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Ôn lại lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội khẳng định sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi chặng đường, mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam đều không thể tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào anh em.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Lào đã đạt được trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Lào sẽ tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào đầu năm 2026 và hoàn thành thắng lợi các chiến lược phát triển quốc gia. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt “có một không hai” với Lào.