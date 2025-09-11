Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt hoan nghênh Toàn quyền thăm Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, tiếp thêm xung lực đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng và ngày càng đi vào thực chất. Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Australia tổ chức thành công bầu cử Quốc hội lần thứ 48, đồng thời chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng đến Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Australia tái đắc cử.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Australia đạt được trong quá trình phát triển đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, tích cực triển khai các cam kết quốc tế, nhất là các chính sách mới về lương tối thiểu (tăng lương 3,5%), hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người dân, giảm nợ cho sinh viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Australia; đánh giá cao thành tựu hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực lập pháp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua mở rộng trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, nhất là đoàn giữa Quốc hội hai nước, duy trì hiệu quả nội hàm hợp tác Đối tác Chiến lược Toàn diện.