Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Malaysia; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là giữa các cơ quan lập pháp. Thủ tướng Anwar Ibrahim bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm quý mến và ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh của nhân dân Việt Nam, đặc biệt khâm phục chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định Malaysia coi Việt Nam là đối tác quan trọng; mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam. Thủ tướng Malaysia chuyển lời thăm hỏi thân thiết đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng thăm chính thức Malaysia và dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46); cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của Malaysia dành cho đoàn Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Malaysia và các lãnh đạo Malaysia, đồng thời bày tỏ cảm thông, chia sẻ sâu sắc với người dân Malaysia đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sạt lở đất ở bang Sabah, mong người dân sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Malaysia có nhiều bước phát triển tích cực, thực chất với dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Kim ngạch thương mại song phương 7 tháng đầu năm 2025 đạt 9,23 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ 2024; giao lưu nhân dân ngày càng chặt chẽ; hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia đã trở thành biểu tượng cho quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước.