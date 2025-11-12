Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein thăm chính thức Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1980 - 2025), đánh dấu một mốc son quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc và hiệu quả hơn nữa trong quan hệ Việt Nam - Jordan. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, dù cách xa về địa lý, hai nước có quan hệ hữu nghị, gắn bó, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của Jordan trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển ở Trung Đông, cũng như vai trò lãnh đạo của Quốc vương Jordan trong thúc đẩy các giá trị nhân văn, công bằng xã hội và an ninh lương thực toàn cầu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của Jordan trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển ở Trung Đông, cũng như vai trò lãnh đạo của Quốc vương Jordan trong thúc đẩy các giá trị nhân văn, công bằng xã hội và an ninh lương thực toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác nhiều lĩnh vực với Jordan trên cơ sở cùng có lợi; nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, thúc đẩy các chính sách hỗ trợ hợp tác song phương, phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, qua đó thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.