Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng chào đón Quốc vương và Đoàn đại biểu cấp cao Brunei đến thăm và làm việc với Quốc hội Việt Nam. Đánh giá cao chuyến thăm lần này của Quốc vương diễn ra đúng vào thời điểm hai nước đang nỗ lực triển khai hiệu quả Chương trình hành động giai đoạn 2023-2027, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei ngày càng thực chất, hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những bước phát triển to lớn trên mọi lĩnh vực mà Brunei đã đạt được thời gian qua, tin tưởng Brunei sẽ thực hiện thành công Tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2035.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Brunei nói riêng, cũng như với các nước ASEAN nói chung; cho rằng quan hệ thương mại giữa hai nước có nhiều đột phá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng hai nước, đề nghị hai bên chú trọng hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực ưu tiên như dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm Halal, du lịch và giao lưu nhân dân, trong đó việc mở đường bay trực tiếp sẽ góp phần kết nối giao thương giữa hai nước.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị của các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Quốc vương cùng Đoàn đại biểu cấp cao Brunei; bày tỏ vui mừng về việc hai nước luôn duy trì mối quan hệ gần gũi, hữu nghị từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt phát triển mạnh mẽ sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện năm 2019; mong muốn hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, giao lưu nhân dân.