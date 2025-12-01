Tin tức
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Brunei
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng chào đón Quốc vương và Đoàn đại biểu cấp cao Brunei đến thăm và làm việc với Quốc hội Việt Nam. Đánh giá cao chuyến thăm lần này của Quốc vương diễn ra đúng vào thời điểm hai nước đang nỗ lực triển khai hiệu quả Chương trình hành động giai đoạn 2023-2027, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei ngày càng thực chất, hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những bước phát triển to lớn trên mọi lĩnh vực mà Brunei đã đạt được thời gian qua, tin tưởng Brunei sẽ thực hiện thành công Tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2035.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Brunei nói riêng, cũng như với các nước ASEAN nói chung; cho rằng quan hệ thương mại giữa hai nước có nhiều đột phá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng hai nước, đề nghị hai bên chú trọng hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực ưu tiên như dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm Halal, du lịch và giao lưu nhân dân, trong đó việc mở đường bay trực tiếp sẽ góp phần kết nối giao thương giữa hai nước.
Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị của các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Quốc vương cùng Đoàn đại biểu cấp cao Brunei; bày tỏ vui mừng về việc hai nước luôn duy trì mối quan hệ gần gũi, hữu nghị từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt phát triển mạnh mẽ sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện năm 2019; mong muốn hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, giao lưu nhân dân.
Trao đổi về hợp tác trên kênh nghị viện, Quốc vương Brunei chúc mừng kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam vào tháng 1/2026, cho biết việc cơ quan lập pháp hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp đã góp phần đưa quan hệ hợp tác nghị viện ngày càng trở nên sâu sắc và thiết thực; đề nghị thời gian tới cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác song phương cũng như phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, trong đó có Hội đồng liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) và Liên minh Nghị viện thế giới (IPU). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng lập pháp Brunei thời gian tới, đặc biệt trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và hợp tác nghị viện.
Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang có nhiều biến động phức tạp, là hai thành viên tích cực, có trách nhiệm của ASEAN, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; chia sẻ lập trường chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) trong vấn đề Biển Đông, vì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực và lợi ích chung của nhân dân các nước ASEAN.
Nhân dịp này, Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Brunei vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời./.