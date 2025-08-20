Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng hoan nghênh Quốc vương, Hoàng hậu và Đoàn đại biểu Bhutan sang thăm cấp Nhà nước, là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ quốc gia Bhutan đến Việt Nam, đánh dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hai nước; đánh giá cao sự phát triển mối quan hệ hai nước, đặc biệt là sự đồng điệu trong các giá trị cốt lõi, đều coi trọng việc giữ gìn văn hóa truyền thống, ưu tiên hạnh phúc người dân và sự phối hợp chặt chẽ trong diễn đàn quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao mô hình phát triển độc đáo lấy Chỉ số Hạnh phúc quốc gia tổng thể làm thước đo và chiến lược phát triển kinh tế song hành với gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường và hạnh phúc con người của Bhutan. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị với Bhutan, dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng kết quả chuyến thăm của Quốc vương sẽ giúp quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Bhutan lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Bhutan tuy mới trải qua hơn một thập kỷ đã gặt hái được một số kết quả tốt đẹp, trong đó hợp tác giữa Nghị viện hai nước đóng góp tích cực, cả ở góc độ song phương và tại các diễn đàn Nghị viện đa phương như: Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA). Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước thời gian qua, đặc biệt thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc tại các diễn đàn liên nghị viện mà hai Quốc hội là thành viên; chuyển lời mời Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện Bhutan sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.