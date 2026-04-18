Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Thổ Nhĩ Kỳ giàu bản sắc, thân thiện và mến khách; đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Thổ Nhĩ Kỳ tại các diễn đàn đa phương, trong trung gian hòa giải tại khu vực; khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmus và các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Việt Nam vừa được Quốc hội Việt Nam bầu giữ các vị trí quan trọng. Đánh giá cao kết quả cuộc hội kiến của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhắc lại kết quả chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tới Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ tại Đông Nam Á, mong muốn thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmus cảm ơn sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại IPU-52, bày tỏ ấn tượng với phát biểu của Trưởng đoàn Việt Nam tại Hội nghị, thể hiện sự chủ động, trách nhiệm, vai trò của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Hội nghị.

Đánh giá hợp tác kinh tế Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ là điểm sáng trong quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin về kết quả tích cực của cuộc hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tọa đàm doanh nghiệp hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường, xem xét sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do theo hướng bền vững và cân bằng, tạo điều kiện cho hàng hóa thế mạnh hai nước, đồng thời hạn chế các rào cản thương mại. Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác, đặc biệt là các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, logistics, kết nối hàng không - cảng biển…

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội, tăng cường trao đổi đoàn các cấp; thường xuyên giao lưu, tiếp xúc giữa Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát, xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương, qua đó góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.

Về hợp tác đa phương, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện cũng như các diễn đàn/tổ chức đa phương mà cả hai là thành viên, tăng cường chia sẻ quan điểm, ủng hộ các ứng cử của nhau, đặc biệt tại Liên hợp quốc và các diễn đàn, tổ chức liên quan.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ thu xếp vào thời gian thích hợp./.