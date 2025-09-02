Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez trở lại thăm và dự Lễ kỷ niệm trọng đại của Việt Nam trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025), coi đây là dấu mốc lịch sử mới của quan hệ song phương, minh chứng sinh động cho tình hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi tới Lãnh tụ Cách mạng Raul Castro, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trải qua 65 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp đã không ngừng phát triển tốt đẹp, trở thành mối quan hệ đồng chí anh em với sự tin cậy chính trị cao, là hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba trên tất cả các kênh và lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn kề vai sát cánh, đồng hành và ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba anh em.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba trở lại thăm Việt Nam; thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp về các chuyến thăm Việt Nam trước đây, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam thời gian gần đây; bày tỏ ấn tượng đặc biệt trước không khí hào hùng, sự tham gia của đông đảo người dân tại sự kiện kỷ niệm trọng đại lần này của đất nước, cũng như những tình cảm nồng ấm của nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn.