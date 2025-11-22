Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil thăm chính thức Việt Nam; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025) và năm đầu tiên triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Séc cũng như vào thời điểm Việt Nam đang tiến hành Kỳ họp thứ 10, Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Chuyến thăm góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện nói riêng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil đã thay mặt Chính phủ Séc trao tặng số tiền tương đương 3,5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, mặc dù thế giới đã trải qua nhiều biến động sâu sắc nhưng quan hệ Việt Nam - Séc luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp và phát triển tích cực; nêu rõ Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự hỗ trợ quý báu mà Cộng hòa Séc đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như xây dựng và phát triển hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Cộng hòa Séc, Đối tác Chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu; nhấn mạnh thời gian qua, hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, trong đó nổi bật là chuyến thăm chính thức Séc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (1/2025) và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Séc Petr Fiala (4/2023).