Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato' Awang Bemee Awang Ali Basah. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Thượng viện Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah nhiệt liệt chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Malaysia, cho rằng cùng với các chuyến thăm hết sức thành công của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 11/2024) và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 5/2025), chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đồng thời thể hiện cam kết của Việt Nam cùng Nghị viện các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN “Bền vững và Bao trùm”, đoàn kết, tự cường, tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ cảm ơn những tình cảm nồng ấm và sự tiếp đón trọng thị mà Quốc hội Malaysia đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội khi lần đầu tiên đến thăm đất nước Malaysia tươi đẹp và mến khách. Nhân dịp Quốc khánh Malaysia (31/8/2025) và Ngày Malaysia (16/9/2025), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những bước phát triển to lớn trên mọi lĩnh vực mà Malaysia đạt được thời gian qua, trở thành một trong 27 nền kinh tế cạnh tranh hàng đầu trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Chủ tịch Thượng viện Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah. Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ sâu sắc với người dân Malaysia đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sạt lở đất ở nhiều khu vực tại Malaysia và mong người dân nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng và mong muốn triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Malaysia, nhằm đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới; đồng thời khẳng định ủng hộ chủ đề “Bền vững và Bao trùm” của năm ASEAN 2025, phối hợp chặt chẽ với Malaysia – Chủ tịch ASEAN 2025, Chủ tịch AIPA-46 và các nước thành viên triển khai các ưu tiên đề ra. Hai bên cũng đã trao đổi về công tác xây dựng luật pháp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thông tin về việc sửa đổi Hiến pháp, xây dựng pháp luật, công cuộc tinh giản bộ máy, sáp nhập tỉnh và mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Việt Nam.