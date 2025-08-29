Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện; nhấn mạnh đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao nghị viện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng chuyến thăm diễn ra đúng dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, một dịp trọng đại đối với người dân Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam và New Zealand dù cách xa nhau về địa lý, nhưng hai nước đang ngày càng xích lại gần nhau thông qua các mối liên kết về kinh tế, văn hóa, giáo dục, sự tương đồng về ý tưởng, tầm nhìn và giao lưu nhân dân; cùng nỗ lực vì sự phát triển và hạnh phúc của người dân, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2025, Việt Nam và New Zealand đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong hợp tác kinh tế và thương mại. Tính đến tháng 7/2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt khoảng 1,05 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 580 triệu USD và nhập khẩu 470 triệu USD từ New Zealand, nhưng con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2025, Việt Nam và New Zealand đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong hợp tác kinh tế và thương mại. Tính đến tháng 7/2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt khoảng 1,05 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 580 triệu USD và nhập khẩu 470 triệu USD từ New Zealand, nhưng con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Trên nền tảng mối quan hệ song phương trong suốt 50 năm qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục củng cố và thắt chặt quan hệ chính trị thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm giữa các bộ, ngành và địa phương của hai nước, tăng cường giao lưu giữa các Ủy ban, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, Nhóm Nghị sỹ trẻ của hai nước; đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước sớm hoàn tất Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện để cụ thể hóa các nội hàm của khuôn khổ quan hệ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tầm quan trọng việc làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng và an ninh góp phần bảo vệ an ninh quốc gia của mỗi nước, đồng thời đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới; đề nghị New Zealand hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho Việt Nam trong tham gia các hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên có các biện pháp đột phá nhằm đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 3 tỷ USD vào năm 2026, đặc biệt là phát huy tính bổ trợ lẫn nhau trong hàng hóa của hai nước để thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế của mỗi nước; đồng thời tận dụng tối đa lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà cả hai nước là thành viên, như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số và chuyển đổi năng lượng, là thế mạnh của New Zealand; đánh giá cao sáng kiến của New Zealand về Hiệp định Biến đổi khí hậu, thương mại và bền vững; bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của New Zealand trong phát triển nông nghiệp sạch và công nghệ cao. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác về giáo dục-đào tạo, lao động, du lịch, mở đường bay thẳng để góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, theo đó đề nghị New Zealand tăng thêm số lượng hạn ngạch thị thực cấp cho công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kỳ nghỉ. Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn Nghị viện đa phương, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát, cũng như tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước. Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee trân trọng cảm ơn Quốc hội và nhân dân Việt Nam đã đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chu đáo; chân thành chúc mừng Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chia sẻ sự ấn tượng đối với niềm tự hào dân tộc của mọi người dân Việt Nam trong thời điểm trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee nhấn mạnh vai trò của Quốc hội hai nước trong việc lắng nghe ý kiến của người dân, từ đó góp phần vào củng cố giao lưu nhân dân và quan hệ hữu nghị giữa hai nước; bày tỏ hài lòng nhận thấy việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, giao lưu và tình cảm nồng ấm giữa người dân hai nước đang ngày càng gia tăng thông qua giáo dục, du lịch, hợp tác thương mại và đầu tư.

Đánh giá cao và nhất trí với những chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee cho rằng, trong bối cảnh an ninh khu vực và toàn cầu có nhiều thách thức như hiện nay, hai nước cần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương; khẳng định New Zealand sẵn sàng xem xét gia tăng nhập khẩu các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam vào thị trường New Zealand, từ đó giúp thương mại hai nước tăng trưởng, sớm đạt mục tiêu 3 tỉ USD.

Hai nhà Lãnh đạo Quốc hội nhất trí hai bên cần tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các diễn đàn do ASEAN dẫn dắt, cũng như hợp tác và phối hợp lập trường trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác, phát triển trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam mong muốn đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ ASEAN - New Zealand trong đó có việc hướng tới thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - New Zealand và tổ chức Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ Đối tác ASEAN - New Zealand trong năm 2025./.