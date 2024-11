Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội tiến hành hội đàm.

Vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Những chuyến thăm hỏi thường xuyên lẫn nhau của những người anh em đồng chí đến từ hai nửa bán cầu, vượt mọi khoảng cách về địa lý có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Cuba ngày càng bền chặt hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Cuba đã dành những tình cảm sâu đậm đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đặc biệt cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Cuba tham dự Lễ Quốc tang Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7/2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trải qua 64 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam - Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp đã không ngừng phát triển tốt đẹp, trở thành mối quan hệ đồng chí anh em hiếm có với sự tin cậy chính trị cao, là hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực, thủy chung giữa Việt Nam - Cuba trên các kênh và trên tất cả các lĩnh vực; cùng với nhân dân Cuba giữ gìn, phát triển, truyền lại cho thế hệ sau.

Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Việt Nam anh hùng và gặp lại Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cho rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba thời gian qua không ngừng được củng cố, tăng cường trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân; ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, khoa học - kỹ thuật...

Chủ tịch Quốc hội Cuba cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã dành tặng Cuba 10 nghìn tấn gạo; nhấn mạnh đây là sự sẻ chia kịp thời trong bối cảnh đất nước Cuba đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về lương thực và năng lượng; nêu rõ mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước có nhiều tiến triển tích cực sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2024. Trong chuyến thăm này, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba với quyết tâm tiếp tục phát triển mạnh mẽ quan hệ hai nước lên một tầm cao mới toàn diện, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn, trên tinh thần cùng đồng hành, cùng hợp tác, cùng phát triển, vì sự nghiệp phát triển và xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở mỗi khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Cuba vui mừng nhận thấy Việt Nam tiếp tục là nhà đầu tư lớn tại Cuba trong lĩnh vực năng lượng, du lịch...; mong muốn Việt Nam hỗ trợ Cuba phát triển năng lượng tái tạo; đề nghị Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm lập pháp nhất là trong bối cảnh Cuba đang xây dựng luật doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Cuba cho rằng, hai bên cần thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các địa phương, giữa các nhóm nghị sĩ hữu nghị; phối hợp chuẩn bị để tổ chức Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư, năng lượng, khoa học, công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ với Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba trước những thiệt hại về người, tài sản do cơn bão Oscar gây ra, cũng như những khó khăn do cuộc khủng hoảng năng lượng, lương thực Cuba đang phải đối mặt; đánh giá cao những kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 và Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba do Bí thư thứ nhất - Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel đứng đầu và những đóng góp quan trọng của Quốc hội Cuba do Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez lãnh đạo, nhân dân Cuba anh em sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Cuba với việc Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế và thương mại của Mỹ áp đặt với Cuba; thông tin với Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam và những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Cơ quan lập pháp của hai nước với các chuyến thăm cấp cao và các hoạt động hợp tác quan trọng, đưa quan hệ Quốc hội hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả; đóng góp tích cực, thực chất của Quốc hội hai nước vào củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực, thủy chung giữa Việt Nam - Cuba.

Nhằm cụ thể hóa Nghị định thư hợp tác đã ký giữa hai Cơ quan lập pháp vào tháng 4/2023, Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba do Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez chủ trì cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã diễn ra thành công tốt đẹp vào tháng 9/2024 với kết quả được Lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận và đưa vào Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba, một lần nữa khẳng định quyết tâm của hai Quốc hội trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước thông qua kênh hợp tác nghị viện.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả tốt đẹp của Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba theo tinh thần Nghị định thư hợp tác đã được ký kết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Quốc hội Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Quốc hội Cuba với những nội dung, cơ chế hợp tác mới sâu rộng hơn.

Cụ thể, hai Quốc hội tiếp tục trao đổi Đoàn các cấp, các Ủy ban, đại biểu Quốc hội hai nước, hai nhóm Nghị sĩ hữu nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm dưới các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến về tổ chức hoạt động của Quốc hội, xây dựng và hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật thuộc lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng, cần tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan lập pháp hai nước thông qua việc nghiên cứu khả năng phối hợp giám sát thúc đẩy tích cực, triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác, các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên phối hợp tại các diễn đàn quốc tế đa phương như: Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và các tổ chức nghị viện đa phương khác mà hai bên cùng là thành viên; chia sẻ và ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí việc tổ chức Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba vào năm 2025 tại Việt Nam./.