Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tăng cường tin cậy, hợp tác chặt chẽ giữa hai Quốc hội và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Campuchia; đồng thời triển khai tích cực các cam kết, thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), cùng Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 2/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary vui mừng lần thứ hai thăm chính thức Việt Nam; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự gần gũi, gắn bó giữa Lãnh đạo cấp cao, nhân dân hai nước, đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch CPP Hun Sen và các Lãnh đạo khác của Campuchia tới Lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đánh giá cao những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm với vai trò, vị thế ngày càng cao ở khu vực và quốc tế; nhấn mạnh thành công, kinh nghiệm của Việt Nam trong cải cách kinh tế và tinh gọn bộ máy là những bài học quý trong quá trình phát triển của Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary phát biểu tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đặc biệt chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái giữ chức Chủ tịch Quốc hội, thể hiện sự tin tưởng của Quốc hội và nhân dân Việt Nam.

Trong không khí hữu nghị, thân tình và tin cậy, hai Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước; đồng thời trao đổi thực chất, hiệu quả về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội trong thời gian tới.

Hai bên khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ song phương, trong đó hợp tác Quốc hội là kênh quan trọng; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi đoàn, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics và chuỗi cung ứng; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD, đẩy nhanh công tác phân giới cắm mốc và phối hợp bảo đảm đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967 - 2027), đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ; nhấn mạnh đây là giá trị lịch sử cần được các thế hệ người dân hai nước bảo vệ và gìn giữ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa cơ quan lập pháp hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai tốt các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, giám sát tối cao; tăng cường hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trẻ; tăng cường phối hợp giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai bên cùng là thành viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt sinh sống ổn định, được bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia, quan hệ hữu nghị giữa hai nước; cũng như phối hợp chặt chẽ trong việc tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực; tiếp tục củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng Mekong./.