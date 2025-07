Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Maroc

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Maroc đã tiến hành hội đàm và ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Hạ viện Maroc Rachid Talbi Alami nhắc lại kỷ niệm về chuyến thăm Việt Nam tham dự Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ tại Cần Thơ vào tháng 1/2025; đồng thời gửi lời thăm hỏi của Quốc vương Maroc Mohammed VI tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng của Việt Nam và nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Maroc, Chủ tịch Hạ viện Rachid Talbi Alami bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ mở ra giai đoạn mới trong hợp tác giữa hai cơ quan nghị viện, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu, phốt phát, xe điện, dệt may, linh kiện điện tử, du lịch…

Với mong muốn hai nước sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ cùng có lợi và là cửa ngõ, cầu nối cho nhau trong việc tiếp cận thị trường mỗi khu vực, Chủ tịch Hạ viện Maroc ủng hộ việc nghiên cứu đàm phán hiệp định thương mại mới cũng như ủng hộ khả năng nâng cấp khuôn khổ hợp tác; củng cố và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban liên chính phủ; nghiên cứu khả năng lập cơ chế chung với sự tham gia của Quốc hội, các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ ấn tượng về truyền thống lịch sử, văn hóa, vai trò và vị trí chiến lược của Maroc ở Bắc Phi; trân trọng gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Quốc vương Mohammed VI, các nhà lãnh đạo và nhân dân Maroc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Maroc Rachid Talbi Alami ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại quan hệ lịch sử Việt Nam - Maroc vốn được xây dựng từ những ngày tháng khó khăn trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam với minh chứng là sự sát cánh của những người lính Maroc với Mặt trận Việt Minh trước đây và các công trình mang tính biểu tượng ngày nay như Cổng Maroc tại Ba Vì và Cổng Việt Nam tại Maroc.

Đánh giá quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Maroc đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận thông qua việc triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội năm 2017, các hoạt động trao đổi đoàn, các cuộc tiếp xúc, hội thảo và tọa đàm được tổ chức thường xuyên, cũng như hoạt động hiệu quả của các Nhóm nghị sĩ hữu nghị tại Quốc hội mỗi nước và sự hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ sẵn có, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và kết nối giữa các nghị sĩ hai nước, tạo xung lực để mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực, vì lợi ích phát triển và thịnh vượng của hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Maroc đã có những bước tiến đáng kể, khi riêng trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với hơn 320 triệu USD, vượt so với cả năm 2024, cho thấy hai nước còn nhiều tiềm năng để khai thác tốt hơn thị trường của nhau. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin thị trường; phối hợp thúc đẩy các sáng kiến thương mại tự do và bền vững trong các khuôn khổ đa phương; kết nối doanh nghiệp; nghiên cứu khả năng hợp tác sản xuất và xuất khẩu chung sang thị trường thứ ba, đặc biệt là những thị trường mà mỗi bên được hưởng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA); xem xét đàm phán, ký kết hiệp định thương mại mới phù hợp với bối cảnh phát triển hiện nay; đẩy mạnh hợp tác ngành công nghiệp chiến lược như chế biến nông sản, sản xuất phân bón, năng lượng tái tạo…

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn trên các kênh, các cấp; tiếp xúc trực tiếp giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước; tăng cường hợp tác đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Liên hợp quốc và hợp tác liên khu vực.

Hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Maroc Rachid Talbi Alami sớm thăm Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Maroc vui vẻ nhận lời./.