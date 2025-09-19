Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Malaysia

Chủ tịch Hạ viện Malaysia TanSri Dato' Johari bin Abdul đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Tại hội đàm, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Malaysia và tham dự Đại hội đồng liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) do Quốc hội Malaysia làm Chủ tịch.

Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Malaysia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Malaysia cũng như đóng góp quan trọng cho thành công của Đại hội đồng AIPA-46.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần đầu tiên thăm chính thức Malaysia và tham dự Đại hội đồng AIPA-46, gặp lại Chủ tịch Hạ viện sau chuyến thăm Việt Nam tháng 10/2024; cảm ơn Chủ tịch Hạ viện và các nhà lãnh đạo Malaysia dành cho Đoàn tình cảm nồng ấm và sự tiếp đón trọng thị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ sâu sắc và mong người dân Malaysia đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Quốc hội và nhân dân Malaysia nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Quốc khánh (31/8/2025) và 62 năm Ngày Malaysia (16/9/2025), nhất là phát triển kinh tế mạnh mẽ và quản trị hiệu quả với tăng trưởng GDP năm 2024 đạt mức 5,1%, cao nhất trong 12 năm qua.

Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam trong chuyến thăm chính thức tháng 10/2024, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với dân tộc Việt Nam quật cường, nhân dân Việt Nam anh hùng đã giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, là hình mẫu của một đất nước bước ra từ chiến tranh và đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội và có vị trí ngày càng cao trên trường quốc tế.