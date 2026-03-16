Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Hoàn thiện thể chế, pháp luật là khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội cho các cá nhân "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2021 - 2025). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét, thảo luận các nội dung, gồm: Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Tờ trình Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội thông qua Đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI để trình Bộ Chính trị; Báo cáo sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026 của Đảng bộ Quốc hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Hội nghị diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo thống kê sơ bộ, số lượng cử tri đi bầu đạt 99,69% và không phải bầu lại ở bất cứ đơn vị bầu cử nào trong cả nước. Hiện nay, các địa phương đang tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự kiến, ngày 22/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp để rà soát, sau đó sẽ công bố kết quả bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, thành công của cuộc bầu cử là nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần tích cực, khẩn trương chỉ đạo công tác bầu cử. Các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử trong cả nước đã thực hiện nghiêm quy định của Trung ương.

Về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, phải bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương, xác định: "một tầm nhìn phát triển mới của đất nước, bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững". Trong bối cảnh đó, Quốc hội phải đóng vai trò trung tâm trong việc kiến tạo, hoàn thiện thể chế phát triển.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, chương trình hành động phải thực sự trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ Quốc hội trong nhiệm kỳ, bảo đảm tính chiến lược, tính hành động và tính khả thi cao.

Đặt nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phát triển lên vị trí trung tâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát làm bật được điểm nhấn trong dự thảo chương trình hành động là xác định nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, pháp luật là khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước; cần nhận thức: pháp luật phải thực sự trở thành động lực phát triển, chứ không phải là rào cản của phát triển. Theo đó, đổi mới căn bản tư duy lập pháp, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; kiên quyết khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu tính khả thi; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch và ổn định trong các lĩnh vực phát triển như: khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và tài sản số, công nghệ tài chính, kinh tế không gian tầm thấp và không gian vũ trụ...

Thống nhất cao với định hướng tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả hơn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nâng cao chất lượng công tác lập pháp, bảo đảm mỗi đạo luật ban hành đều có chất lượng cao, có tính ổn định, khả thi; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, sao cho hoạt động giám sát phải thực sự trở thành một công cụ quan trọng để kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Cùng với đó, nâng cao chất lượng việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, các dự án năng lượng quy mô lớn, các mô hình phát triển mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do thế hệ mới…

Một nội dung rất quan trọng trong Chương trình hành động là công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, phải tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quốc hội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu trong toàn hệ thống chính trị. Trong đó cần tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ đại biểu Quốc hội có bản lĩnh chính trị, trí tuệ và trách nhiệm cao. Đặc biệt, cần tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng khách quan, thực chất, gắn với kết quả công việc cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ngay sau Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội khẩn trương chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện và trình ký ban hành chính thức Chương trình hành động và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội; lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện đến các đảng ủy trực thuộc…

Về Đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI trình Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, nội dung dự thảo Đề án đã bám sát các chủ trương, định hướng lớn trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời quán triệt các nghị quyết trụ cột, chiến lược, chuyên đề quan trọng của Bộ Chính trị liên quan đến hoàn thiện thể chế và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo các cơ quan (đầu mối Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và Tư pháp) khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ Đề án, bảo đảm chất lượng cao nhất để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo đúng tiến độ.

Về dự thảo Báo cáo sơ kết công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026 của Đảng bộ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Đảng ủy Quốc hội tập trung lãnh đạo phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia các đề án, tờ trình của Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tặng 3 tập thể đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 và cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2021 - 2025./.