Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Hà Nội cần chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành công trình cụ thể

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội và một số địa phương cùng hơn 1.500 đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Lấy hiệu quả thực thi làm thước đo của năng lực quản trị

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch, mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hà Nội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Thủ đô không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, mà còn là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của Vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước. Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Hà Nội được trao nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học, công nghệ và thu hút đầu tư. Đây là cơ hội lịch sử để Thủ đô bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thành công Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Bản Quy hoạch tổng thể được xây dựng trên cơ sở Luật Thủ đô và Quy hoạch quốc gia, đảm bảo tính liên kết vùng, tính kế thừa và giá trị pháp lý cao; trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Thủ đô phát triển theo quy hoạch hiện đại, đồng bộ, bền vững sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho cả Vùng Thủ đô và đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển chung của đất nước.

Nhấn mạnh một số yêu cầu có ý nghĩa định hướng để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng: Quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể; lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị.

Thành phố cần tập trung ưu tiên các dự án chiến lược về kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành; đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn để Thủ đô phát triển mạnh mẽ, vững chắc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Mọi cơ chế, chính sách đã được Quốc hội ban hành phải được triển khai thống nhất, hiệu quả, đi vào cuộc sống; mọi nguồn lực được giao phải được sử dụng đúng mục tiêu, đúng pháp luật, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam và Hà Nội, với tinh thần hợp tác lâu dài, đầu tư có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việt Nam luôn coi thành công của cộng đồng doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

"Quốc hội sẽ luôn đồng hành, lắng nghe thực tiễn từ Hà Nội để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển lâu dài tại Việt Nam; đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để Thủ đô phát triển mạnh mẽ, vững chắc", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, nhất là những nghị quyết về phân cấp, phân quyền, phát triển kết cấu hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá, khi khát vọng phát triển hội tụ cùng những chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sự đồng thuận của toàn xã hội và niềm tin của cộng đồng quốc tế. Một nền chính trị ổn định, nền kinh tế đang đổi mới mạnh mẽ, hệ thống pháp luật không ngừng được hoàn thiện, cùng một Thủ đô có tầm nhìn phát triển 100 năm và khung thể chế đặc thù vượt trội, chính là những nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với truyền thống văn hiến, anh hùng, khát vọng phát triển và quyết tâm đổi mới, nhất định Hà Nội sẽ khẳng định vai trò đầu tàu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với cả Vùng Thủ đô và cả nước; trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, nơi hội tụ của trí tuệ, công nghệ, nguồn lực và ý tưởng phát triển mới.

Tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng công khai, minh bạch, ổn định

Trân trọng cảm ơn những phát biểu chỉ đạo tâm huyết, sâu sắc và toàn diện của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, thành phố sẽ tiếp thu đầy đủ tinh thần chỉ đạo để cụ thể hóa trong công tác chỉ đạo, điều hành, tạo ra các kết quả thể hiện bằng các chỉ số phát triển của thành phố, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Thành phố Hà Nội xác định 4 cam kết hành động, trong đó tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên kỷ cương, hiệu quả, thực chất và đồng hành cùng nhà đầu tư; tập trung cải cách mạnh mẽ, thực chất thủ tục hành chính; kiên quyết xử lý các biểu hiện chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Thành phố sẽ tập trung sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng như các tuyến đường vành đai, các cây cầu vượt sông, hệ thống giao thông công cộng, khu công nghệ cao, hạ tầng số, năng lượng, tài chính, giáo dục, y tế và môi trường.

Cùng với đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là yếu tố quyết định sự thành công, tạo bước đột phá trong kỷ nguyên mới; đặt người dân và bản sắc Thăng Long - Hà Nội ở vị trí trung tâm.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2025 và 6 tháng năm 2026, định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo; giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; định hướng, kế hoạch thu hút đầu tư thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc và Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ông Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố kiên định quan điểm phát triển lấy chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững làm nền tảng. Hà Nội không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng đơn thuần mà ưu tiên những dự án có giá trị gia tăng cao, có hàm lượng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn; sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp; có khả năng hình thành các chuỗi giá trị, lan tỏa công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hà Nội mong muốn đồng hành với những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, có năng lực quản trị hiện đại và có trách nhiệm xã hội; cùng thành phố xây dựng những không gian phát triển mới, những ngành kinh tế mới và những động lực tăng trưởng mới.

Tại Hội nghị, đại diện các hiệp hội/ tổ chức, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài đã phát biểu chia sẻ những đánh giá về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác cũng như định hướng đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô trong các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, phát triển đô thị, công nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ Hội nghị, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiêu biểu trong nước và quốc tế đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thủ đô trên hành trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới./.