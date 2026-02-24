Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Giám sát trúng, đúng những vấn đề liên quan đến lĩnh vực dân tộc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, năm 2025, Hội đồng Dân tộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật, góp phần vào thành tựu chung của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật. Năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 luật và nhiều nghị quyết quan trọng. "Nếu không có sức mạnh tập thể, sự đóng góp của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban thì Quốc hội không thể nào hoàn thành nhiệm vụ khổng lồ và nặng nề như vậy", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Hội đồng Dân tộc đã giám sát việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tiến độ thực hiện các chương trình, dự án. Hội đồng Dân tộc cũng tham gia thẩm tra các dự án luật, nghị quyết liên quan đến chính sách dân tộc đồng thời tích cực tham gia các đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Hội đồng Dân tộc đã triển khai khẩn trương các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Đảng ủy Quốc hội. Hội đồng Dân tộc cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác chuyển đổi số, số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng, đoàn kết nội bộ được quan tâm.

Biểu dương những kết quả mà Hội đồng Dân tộc đạt được trong năm 2025, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị đơn vị thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, năm 2026, tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp. Chính vì thế, Hội đồng Dân tộc cần phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình an ninh trật tự biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch liên quan đến chính sách dân tộc.

Cùng với đó, Hội đồng Dân tộc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bám sát các nội dung về dân tộc, tôn giáo mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra; xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hội đồng Dân tộc nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra các dự án luật, nghị quyết, nâng cao chất lượng giám sát, giám sát “trúng”, “đúng” những vấn đề liên quan đến lĩnh vực dân tộc.

Nêu rõ năm 2026, Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường chất lượng cán bộ cơ sở, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ trẻ, tăng cường đi cơ sở, nắm bắt đời sống xã hội để tham mưu chính sách sát thực tế.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Hội đồng Dân tộc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường giám sát, kiểm tra trong nội bộ cơ quan; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Trước đó, báo cáo tóm tắt kết quả công tác trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn cho biết, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra; thăm và chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo người dân tộc thiểu số tại các địa phương đảm bảo chu đáo, hiệu quả. Việc áp dụng hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian nghỉ Tết đã góp phần xử lý công việc được đảm bảo thông suốt, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ủy ban tham gia thẩm tra, cho ý kiến 3 dự án luật, 1 hồ sơ chính sách và 1 đề nghị bổ sung dự án luật; ban hành các báo cáo, văn bản tham gia ý kiến về chính sách dân tộc, cán bộ người dân tộc thiểu số, giáo dục vùng biên giới và tổ chức bộ máy. Đồng thời, triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Hội đồng Dân tộc./.