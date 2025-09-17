Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp song phương các nhà lãnh đạo bên lề Đại hội đồng AIPA-46

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Maha Rathsaphethika Thipadei Khuon Sudary. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

* Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và Lãnh đạo cấp cao Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn việc Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã dẫn dầu Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam 2/9, cùng với sự tham gia của lực lượng vũ trang Campuchia trong khối diễu binh, diễu hành, coi đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng ý nghĩa chiến lược của quan hệ với Campuchia, cũng như quan hệ giữa ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu phát triển đất nước mà Campuchia đã đạt được thời gian qua, trong đó có việc khai trương Sân bay quốc tế Techo ngày 9/9/2025 và tin tưởng chắc chắn rằng Campuchia sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu toàn diện trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, coi đây là minh chứng mạnh mẽ cho bản lĩnh và quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nhấn mạnh nhân dân Campuchia không bao giờ quên công lao Việt Nam đã giúp Campuchia thoát nạn diệt chủng, tái sinh đất nước Campuchia, hai đất nước luôn kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đánh giá cao hợp tác giữa hai nước nói chung, cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển; trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó có cả cấp ủy ban, nghị sĩ, nhóm nghị sĩ hữu nghị được duy trì. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh thương mại song phương tăng trưởng mạnh, với kim ngạch 7 tỷ USD từ đầu năm đến nay, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái là minh chứng sống động cho hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư ngày một gắn kết giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí trong thời gian tới, 2 bên cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thường xuyên trao đổi thăm, tiếp xúc các cấp trên tất cả các kênh; duy trì tiếp xúc giữa nghị viện 2 nước để trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận đã ký kết.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến tiềm năng kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia, nhất là kết nối giao thông, cửa khẩu, thương mại biên giới, qua đó gia tăng hợp tác thương mại, đầu tư. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Trao đổi các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực đa phương, trong đó có các diễn đàn liên nghị viện, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.