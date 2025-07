Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng việc Campuchia và Thái Lan đã đạt thỏa thuận ngừng bắn tại cuộc gặp do Malaysia, Chủ tịch ASEAN, tổ chức ngày 28/7 vừa qua là bước tiến tích cực, góp phần đưa tình hình trở lại trạng thái bình thường, tránh tổn thất cho người dân, đề cao vai trò hòa giải của ASEAN, cũng như củng cố thống nhất, đoàn kết trong ASEAN; mong muốn Campuchia và Thái Lan nỗ lực đàm phán, gác lại bất đồng, giải quyết hòa bình các tranh chấp, vì lợi ích của cả hai nước và lợi ích chung của ASEAN.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu Campuchia đạt được thời gian qua và bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ hai Đảng, hai nước, hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh, đầu tư, thương mại ngày càng được tăng cường với tổng kim ngạch thương mại hai chiều 6 tháng đầu năm 2025 đạt 6,4 tỷ USD; giao lưu nhân dân được đẩy mạnh với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đặc biệt coi trọng phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Campuchia quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của cộng đồng người gốc Việt sinh sống tại khu vực Biển Hồ, cũng như kịp thời phối hợp trong việc chuyển giao, tiếp nhận công dân trở lại khi Campuchia tiến hành trấn áp các tụ điểm tội phạm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được gần đây dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trong công cuộc sắp xếp tinh giản bộ máy hành chính, sáp nhập địa phương; cho rằng quan hệ hai nước Campuchia - Việt Nam có bề dày lịch sử cùng nhau trải qua nhiều gian khó từ khi giành được độc lập. Campuchia không bao giờ quên công lao hi sinh to lớn, sự giúp đỡ chí tình của quân tình nguyện Việt Nam, của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Polpot năm 1979, giúp dân tộc Campuchia hồi sinh và phát triển thịnh vượng như ngày nay; nhấn mạnh, các thế hệ lãnh đạo và người dân Campuchia nguyện mãi giữ gìn tài sản chung quý báu giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary cũng chuyển lời thăm hỏi của các lãnh đạo Campuchia đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam; cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã xây tặng Campuchia Nhà Quốc hội khang trang, hiện đại.

Để phát huy tốt những kết quả đạt được, hai bên nhất trí củng cố mạnh mẽ tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các kênh; tăng cường kết nối lãnh đạo trẻ hai nước, phối hợp tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Việt Nam -Campuchia.