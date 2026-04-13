Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Italy

Phát biểu chào mừng, bà Veronica Squinzi - Phó Chủ tịch phụ trách Quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp vùng Lombardy, thuộc Liên đoàn công nghiệp và giới chủ Italy, nhấn mạnh chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Cộng hòa Italy là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. Đây là cơ hội để khẳng định cam kết chung giữa hai nước trong việc tăng cường đối thoại chính trị; làm sâu sắc thêm hợp tác kinh tế, công nghệ, dựa trên các giá trị chung, sự tôn trọng lẫn nhau và một tầm nhìn hướng về tương lai.

Theo bà Veronica Squinzi, trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính trị và sự chuyển đổi của chuỗi giá trị hiện nay, hợp tác giữa các quốc gia đối tác đáng tin cậy trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Sự tăng cường hợp tác giữa Việt Nam - Italy sẽ thúc đẩy đổi mới, hỗ trợ phát triển bền vững và toàn diện ở mỗi nước.

Italy và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao hơn 50 năm, hơn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. Italy là một trong số các đối tác quan trọng của Việt Nam ở châu Âu và quan hệ song phương giữa hai nước tiếp tục được tăng cường khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực. Với Italy, Việt Nam như một cửa ngõ vào thị trường Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Với vai trò là vùng kinh tế đứng đầu của Italy, vùng Lombardy là trái tim của hệ thống công nghiệp và công nghệ của đất nước. Thành phố Milan là thủ phủ của khu vực, là trung tâm tài chính, kinh doanh hàng đầu của Italy cũng như là cửa ngõ vào thị trường châu Âu cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư quốc tế. Lombardy cũng là vùng đứng đầu của Italy trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Việc mở đường bay thẳng giữa Hà Nội và Milan đã tăng cường hơn nữa kết nối và tạo ra những cơ hội mới cho hợp tác kinh tế, đầu tư…

Đáng chú ý, trong số các công ty Italy đang hoạt động tại Việt Nam, nhiều công ty có nguồn gốc từ vùng Lombardy. Các công ty này hoạt động trong lĩnh vực chiến lược như cơ khí, tự động hóa công nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và sản xuất tiên tiến; không chỉ góp phần vào tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư mà còn góp phần vào việc chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản lý và tính chuyên nghiệp. Đồng thời, vùng Lombardy mang đến cho các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam một điểm tiếp cận ưu việt vào hệ sinh thái công nghiệp và đổi mới của Italy tại châu Âu.

Với tiềm lực công nghệ và chuyên môn cao, vùng Lombardy nhìn thấy cơ hội phát triển to lớn tại Việt Nam – quốc gia đang có tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đầy ấn tượng (hơn 8% vào năm 2025). Các doanh nghiệp Lombardy sẵn sàng hỗ trợ các đối tác Việt Nam về chuyên môn và công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất cơ khí; chuyển đổi xanh và kinh tế tái tạo, hướng tới sự phát triển bền vững; giáo dục, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và phục hồi các giá trị kiến trúc, văn hóa.

Ông Raffaele Cattaneo, Quốc vụ khanh vùng Lombardy, cho biết quan hệ giữa vùng Lombardy và Việt Nam không chỉ đơn thuần là đối tác thương mại thông thường mà là một sự kết nối có bề dày lịch sử, tầm quan trọng chiến lược. Từ năm 2003, Lombardy đã xác định Việt Nam là đối tác ưu tiên trong khu vực ASEAN. Việc khai trương đường bay thẳng giữa Milan và Hà Nội là minh chứng rõ nét cho sự thành công trong hợp tác giữa vùng Lombardy và Việt Nam; không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn là cầu nối then chốt cho các hoạt động giao thương, văn hóa, xóa tan khoảng cách địa lý giữa hai vùng đất.Với tiềm lực công nghệ và chuyên môn cao, vùng Lombardy nhìn thấy cơ hội phát triển to lớn tại Việt Nam – quốc gia đang có tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đầy ấn tượng (hơn 8% vào năm 2025). Các doanh nghiệp Lombardy sẵn sàng hỗ trợ các đối tác Việt Nam về chuyên môn và công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất cơ khí; chuyển đổi xanh và kinh tế tái tạo, hướng tới sự phát triển bền vững; giáo dục, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và phục hồi các giá trị kiến trúc, văn hóa.Trong bối cảnh Việt Nam sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vùng Lombardy bày tỏ sự quan tâm đặc biệt trong việc thiết lập quan hệ hợp tác với một số địa phương của Việt Nam. Ông Raffaele Cattaneo tin tưởng,với chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, quan hệ hợp tác giữa Italy - Việt Nam sẽ tiếp tục được tăng cường, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Phát huy tối đa nội lực, tận dụng hiệu quả ngoại lực

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Italy là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả và thực chất hơn.