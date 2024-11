Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cùng chung vui với bà con tại Ngày hội có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy.



Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, nhân dân tỉnh Hà Nam, huyện Thanh Liêm, xã Thanh Hương và thôn Lời đã ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 94 năm qua; báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2024.



Năm qua, mặc dù có khó khăn nhưng với sự quyết tâm của Ban vận động, Ban công tác Mặt trận thôn Lời đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ, Kế hoạch UBND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã giao trong năm 2024.



Ban công tác Mặt trận thôn tập trung tuyên truyền 5 nội dung của cuộc vận động và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo sự lan tỏa đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, khơi dậy tính tích cực, sáng tạo của tầng lớp nhân dân. Đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.



Về dự Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, nhân dân tỉnh Hà Nam, huyện Thanh Liêm, xã Thanh Hương và thôn Lời đã đạt được thời gian qua.



Tỉnh Hà Nam là một trong những địa phương có sự phát triển kinh tế - xã hội khá cao. Trong 9 tháng năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 10,89% đạt mức tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng Sông Hồng và đứng thứ 4 cả nước. Thu ngân sách đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng 24,9%. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 2,01%.

Đối với xã Thanh Hương, thu nhập bình quân đầu người đạt 58,6 triệu đồng. Đối với thôn Lời, đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa cao (97,9%)…



Chủ tịch Quốc hội đánh giá, bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, tỉnh Hà Nam còn rất quan tâm đến vấn đề xây dựng nông thôn mới. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động trong nhiều năm qua đạt kết quả tích cực. Hà Nam cũng là địa phương được Trung ương công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Huyện Thanh Liêm, xã Thanh Hương, khu dân cư thôn Lời đã tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao với mục tiêu đem lại lợi ích thiết thực, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.



Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi được thấy đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, đặc biệt là không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, thân tình của nhân dân nơi đây. Huyện Thanh Liêm đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa phong phú. Cho biết dự kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 với mục tiêu phát huy được giá trị văn hóa ở xã, ở huyện, ở tỉnh và ở Trung ương, giữ gìn di sản văn hóa, phát huy giá trị văn hóa con người, Chủ tịch Quốc hội đề nghị huyện Thanh Liêm cần hết sức gìn giữ, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, môi trường văn hóa, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh.



Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nền nếp hằng năm, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc. Ngày hội năm nay càng có ý nghĩa hơn khi Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công rất tốt đẹp.



Thông tin với bà con về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2024, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; trong nước đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, bão lũ nhất là cơn bão số 3, mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề tại một số tỉnh, thành phố phía Bắc và miền Trung. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước, sự đồng thuận của nhân dân, kết quả dự kiến năm 2024 đạt 14/15 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội; tăng trưởng GDP đạt 6,82%; ước cả năm đạt 6,8 - 7%. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 USD. Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến người nghèo, gia đình chính sách; triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước...



Bên cạnh đó, kinh tế - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh đảm bảo; công tác đối ngoại được tăng cường; vị thế, uy tín của Việt Nam được nâng cao. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được đặc biệt quan tâm, làm cho hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố, tăng cường.



Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ những mặt hạn chế, như cơ sở hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất chưa nhiều; cần quan tâm chăm lo hơn nữa cho người nghèo, cận nghèo…



Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Hà Nam, huyện Thanh Liêm, xã Thanh Hương và khu dân cư thôn Lời quyết tâm, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, của huyện để đẩy nhanh tăng trưởng trong thời gian tới.



Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh Hà Nam, huyện Thanh Liêm, xã Thanh Hương quan tâm kiện toàn, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc để xây dựng hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc vững mạnh.



Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết quan trọng về chủ trương tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tới đây, Trung ương sẽ thực hiện mạnh mẽ chủ trương này. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các địa phương quan tâm thực hiện, nhân dân tăng cường giám sát hoạt động của bộ máy.



Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức tốt hơn nữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ đã ban hành, Chỉ thị số 39 ngày 15/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.



Chủ tịch Quốc hội lưu ý, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Đồng thời, chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình người có công, chăm lo cho các hộ nghèo để ổn định cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân ở trong huyện, trong xã, trong thôn.



Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững; vận động, sử dụng hiệu quả quỹ "Vì người nghèo - an sinh xã hội", quyết tâm trong thôn không còn hộ nghèo, hộ đã thoát nghèo ngày càng khá hơn; tiếp tục xây dựng nếp sống văn hóa, phát huy hơn nữa truyền thống tương thân, tương ái; đẩy mạnh phong trào hiếu học, khuyến học, khuyến tài vì ngày mai phát triển...



Tại Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quà tặng cán bộ, nhân dân thôn Lời; trao quà tặng 25 gia đình chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo và quà tặng Quỹ Khuyến học của thôn./.