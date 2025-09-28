Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Cùng dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội...

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Việc khánh thành Khu lưu niệm không chỉ là hành động tri ân người tiền bối, mà còn phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam và các nhân vật lịch sử có công với nước, là dịp để các thế hệ cán bộ, đặc biệt là các đại biểu Quốc hội ôn lại và tiếp nối những giá trị cốt lõi. Đó là tinh thần đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống và tinh thần cách mạng, giữa trí thức cũ và chế độ mới; bài học về sự đoàn kết, sử dụng nhân tài không phân biệt xuất thân, vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Đó là tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Cụ Bùi Bằng Đoàn là người đã cùng Quốc hội khóa I và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nên Hiến pháp năm 1946, một bản Hiến pháp mẫu mực về dân chủ và quyền con người. “Quốc hội ngày nay phải tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống ấy, không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiến tạo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự vững mạnh”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên quan tâm tổ chức quản lý, vận hành, chăm lo bảo dưỡng, gìn giữ và bảo vệ các hạng mục công trình, bảo đảm Khu lưu niệm được duy trì trang nghiêm, bền vững. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Khu lưu niệm được xây dựng rất khẩn trương, chất lượng, là công trình hết sức ý nghĩa thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với nhà yêu nước, trí thức lớn, người con ưu tú của dân tộc, nhà cách mạng tiền bối của Đảng, của Quốc hội, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Đây cũng là công trình văn hóa có ý nghĩa lịch sử, địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ mai sau. Để Khu lưu niệm thực sự phát huy được giá trị, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cấp, các ngành, đặc biệt là Ban Quản lý Di tích, phối hợp chặt chẽ với gia đình, thân nhân Cụ Bùi Bằng Đoàn tiếp tục sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật, tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục để phát huy một cách hiệu quả nhất giá trị văn hóa của Khu lưu niệm. Đồng thời, các cấp, các ngành quan tâm gìn giữ để Khu lưu niệm luôn được xanh, sạch, đẹp, văn minh, là địa chỉ văn hóa giáo dục truyền thống của địa phương.