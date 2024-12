Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình hòa nhạc và nghệ thuật “Bài ca không quên”

Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.



Chương trình không chỉ là dịp để tri ân và tôn vinh những giá trị lịch sử, cách mạng truyền thống của dân tộc mà còn khơi dậy niềm tự hào, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, lòng yêu nước, sự biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Sau 10 năm tổ chức, đây là lần đầu tiên chương trình được diễn ra ngoài trời. Toàn bộ không gian sự kiện được trang trí với 1.500 cờ Tổ quốc, quân kỳ. Ngoài ra, chương trình có hệ thống sân khấu lớn với bề ngang lên đến 55m, sử dụng các thiết bị hiện đại với đa dạng hiệu ứng cho các tiết mục.



Chương trình gồm 3 chương với 17 tiết mục đặc sắc. Chương 1 “Tổ quốc trong tim” là những bản hùng ca tạo nên giá trị lịch sử trường tồn của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chương 2 với chủ đề “Bài ca không quên” nhằm tri ân những đóng góp và hy sinh to lớn của những chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam trong các cuộc chiến tranh kháng chiến, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; đồng thời tôn vinh những giá trị, sự hy sinh to lớn của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Các ca khúc thuộc chương 3 “Vì nhân dân quên mình” như lời khẳng định những giá trị trường tồn và khát vọng đổi mới vươn lên sánh vai cùng cường quốc năm châu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.



Các tiết mục trình diễn như “Tiến quân ca”, “Chiến sỹ Việt Nam”, “Bước chân trên dải Trường Sơn”, “Giai điệu Tổ quốc”, “Linh thiêng Việt Nam”, “Tiến bước dưới quân kỳ”,… đều được kết hợp hài hòa từ những ca khúc cách mạng bất hủ và chuyển thể sản xuất theo phong cách hòa nhạc đương đại bán cổ điển (Symphony Orchestra), cùng các màn tái hiện sinh động những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.



Sự kiện quy tụ hơn 1.000 nghệ sỹ, diễn viên chuyên nghiệp như Nghệ sỹ Ưu tú Hạnh Thúy, Phạm Thế Vĩ, Phạm Khánh Ngọc, Phương Anh; các ca sỹ Cẩm Vân, Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng, Phan Mạnh Quỳnh, Hoàng Hồng Ngọc, Phạm Trang, Viết Danh; nhóm MTV, nghệ sỹ Violin Trịnh Minh Hiền, Dàn nhạc giao hưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Dàn hợp xướng Sài Gòn Choice, Dàn nhạc Sài Gòn Winds, các ban nhạc đến từ Hà Nội, cùng các chiến sỹ quân nhân, đoàn viên thanh niên, sinh viên…



Chương trình thu hút đông đảo người dân xem trực tiếp tại hiện trường qua các hệ thống màn hình LED được bố trí xuyên suốt tuyến đường trung tâm Nguyễn Huệ và Lê Lợi; đồng thời sự kiện cũng được nhiều người dân đón xem trên các hệ sinh thái truyền thông số./.