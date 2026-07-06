Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đổi mới tư duy để nâng tầm tham mưu, quyết liệt hành động để nâng cao hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp với các cơ quan của Quốc hội về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

*Khẳng định vai trò trụ cột trong hoàn thiện thể chế và thực hiện nhiệm vụ chiến lược

Biểu dương những kết quả mà Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, trong 164 nhiệm vụ đang triển khai thì có 12 nhiệm vụ thường xuyên, 114 nhiệm vụ đã hoàn thành, 38 nhiệm vụ đang triển khai, không có nhiệm vụ quá hạn.

Khái quát kết quả 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong hoàn thiện thể chế và trong thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển. Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra chiều 4/7, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có những nhận xét, đánh giá rất tích cực dành cho Quốc hội trong việc khẩn trương ban hành các luật, nghị quyết nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng đồng thời tạo hành lang pháp lý vững chắc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ.

Một kết quả nổi bật trong 6 tháng qua được Chủ tịch Quốc hội ghi nhận là Quốc hội đã tạo được bước chuyển biến rõ nét về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Chất lượng tham mưu, phối hợp và trách nhiệm thực thi được nâng lên rõ rệt, hình thành phương thức làm việc mới, nền nếp mới và khí thế mới trong hoạt động của Quốc hội. Công tác xây dựng pháp luật có nhiều đổi mới, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đảm bảo tính kịp thời, chính xác.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao các cơ quan báo chí đã đưa tin kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, hoạt động Quốc hội, góp phần vào thành công chung của Quốc hội.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, điểm nghẽn hiện nay không còn chủ yếu nằm ở chủ trương, mà ở chất lượng tổ chức thực hiện; không phải thiếu việc để làm, mà là có việc làm rồi nhưng hiệu quả chưa thật sự tương xứng. Việc phối hợp giữa một số cơ quan có lúc còn chưa thật nhịp nhàng; chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu trong tham mưu, phục vụ chưa đáp ứng yêu cầu mới. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hậu kiểm và làm rõ trách nhiệm ở một số khâu chưa thật quyết liệt.

*Hoàn thiện thể chế gắn với nâng cao chất lượng thực thi

Từ thực tiễn 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị toàn hệ thống tiếp tục quán triệt xuyên suốt: đổi mới tổ chức phải đi đôi với đổi mới tư duy; hoàn thiện thể chế phải gắn với nâng cao chất lượng thực thi; kỷ luật phải đi liền với trách nhiệm; hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng kết quả cụ thể, bằng chất lượng phục vụ đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân.

Nhấn mạnh khối lượng công việc phía trước rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, trong khi nhiều nhiệm vụ mới sẽ được triển khai ngay sau Hội nghị Trung ương 3, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, các cơ quan của Quốc hội phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, các cơ quan tập trung chuẩn bị thật tốt các nội dung trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và Kỳ họp thường lệ cuối năm; bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng. Mỗi dự án luật, nghị quyết phải thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tiễn, góp phần kiến tạo phát triển; kiên quyết không trình những nội dung chưa chuẩn bị kỹ, chưa bảo đảm chất lượng.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Chủ tịch Quốc hội lưu ý giám sát phải đi vào thực chất; theo đến cùng việc thực hiện các kết luận, kiến nghị; tăng cường hậu kiểm, kiểm đếm và làm rõ trách nhiệm… Mỗi quyết sách của Quốc hội phải bảo đảm căn cứ chính trị đúng, cơ sở pháp lý vững, luận cứ khoa học chắc và tính khả thi cao.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, đổi mới phương thức làm việc. Mỗi cơ quan phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý công việc sang tư duy kiến tạo giải pháp, từ phản ứng sang chủ động.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tạo chuyển biến rõ nét về chuyển đổi số và xây dựng Quốc hội số. Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà phải trở thành phương thức quản trị mới; phải khai thác hiệu quả dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giảm tối đa thủ tục trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Mọi nhiệm vụ phải được thực hiện theo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ kết quả; tiếp tục thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trên từng lĩnh vực được phân công; bám sát chương trình, kế hoạch... tăng cường làm việc trực tiếp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và Văn phòng Quốc hội; chủ động tháo gỡ khó khăn, kiểm tra, đôn đốc đến cùng về kết quả thực hiện. Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm tra và giám sát. Mỗi báo cáo thẩm tra phải thực sự có chính kiến, có phản biện, có kiến nghị rõ ràng; mỗi cuộc giám sát phải tạo được chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện; mỗi dự án luật phải góp phần tháo gỡ ít nhất một điểm nghẽn của thực tiễn.

Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tham mưu, phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giảm tối đa các khâu trung gian, giấy tờ, hội họp không cần thiết; nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội.

Nhấn mạnh không phải là làm nhiều việc hơn, mà là làm đúng hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi cơ quan, mỗi đồng chí lãnh đạo và mỗi cán bộ phải biến quyết tâm thành hành động, biến chương trình công tác thành kết quả cụ thể; lấy kết quả công việc để khẳng định năng lực, lấy hiệu quả phục vụ để khẳng định trách nhiệm, lấy sự hài lòng của đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân làm thước đo cao nhất. "Mỗi đồng chí luôn tự đặt cho mình 3 câu hỏi trước mỗi quyết định và mỗi công việc: Đã đúng chủ trương chưa? Đã mang lại giá trị cao nhất chưa? Đã làm hết trách nhiệm của mình chưa? Nếu mỗi người đều trả lời được 3 câu hỏi đó bằng hành động và kết quả cụ thể thì chất lượng hoạt động của Quốc hội chắc chắn sẽ có bước chuyển biến mạnh mẽ hơn", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, các cơ quan của Quốc hội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng năm đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI - tạo khí thế mới, niềm tin mới, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan khối Quốc hội đã tham mưu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xây dựng Chương trình hành động của Đảng ủy Quốc hội và phối hợp tổ chức 7 Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương. Bên cạnh đó, tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tham mưu tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; tham mưu tổ chức thành công 5 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 17 nghị quyết về các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Các cơ quan của Quốc hội đã hoàn thiện, trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và phối hợp tổ chức thành công Hội nghị triển khai thực hiện Định hướng lập pháp; tham mưu xây dựng Đề án định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, tham mưu, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 281 nghị quyết về tổ chức bộ máy, công tác nhân sự và hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Công tác chuyển đổi số của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được đẩy mạnh, đưa vào vận hành chính thức Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành điện tử, App Quốc hội 2.0./.