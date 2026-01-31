Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, viếng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương, viếng Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương, viếng Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862 - 1929) là một nhà nho yêu nước, sống giản dị, thanh liêm và giàu lòng thương dân. Xuất thân từ tầng lớp trí thức Nho học, Cụ đỗ Phó bảng nhưng không màng danh lợi, luôn giữ khí tiết, thẳng thắn bảo vệ lẽ phải, là người có tư tưởng tiến bộ và tinh thần yêu nước. Trong cuộc đời làm quan và hành đạo, Cụ luôn gần gũi nhân dân, cảm thông sâu sắc với nỗi cơ cực của người nghèo, đề cao đạo lý, công bằng và nhân nghĩa.

Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, nhưng Cao Lãnh là miền quê ân tình sâu nặng đối với Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Trong hành trình bôn ba vì dân, vì nước, Cụ đã dừng chân và gắn bó với mảnh đất Hòa An, Cao Lãnh, vùng quê nghĩa tình, giàu truyền thống cách mạng. Tại đây, Cụ đã sống những năm tháng giản dị mà vô cùng ý nghĩa: Chữa bệnh cứu người, truyền dạy đạo lý và gieo mầm yêu nước cho bao thế hệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương, viếng Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc được xây dựng trên diện tích hàng chục héc-ta, gồm nhiều hạng mục chính như: khu mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, nhà trưng bày thân thế, sự nghiệp của Cụ, khu tái hiện làng Hòa An xưa, ao sen, không gian cây xanh và các công trình tưởng niệm mang đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ.

Sau nhiều lần được tôn tạo, tu bổ, công trình tạo nên không gian văn hóa-lịch sử trang trọng, mở ra điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử-văn hóa của khu di tích. Ngày 11/9/2025, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt./.