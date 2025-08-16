Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm các bậc tiền bối cách mạng tại Tuyên Quang

Ghi sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đúng ngày này cách đây 80 năm, Quốc dân đại hội đã họp tại Tân Trào, ban hành nhiều quyết sách quan trọng, dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở đầu kỷ nguyên độc lập - tự do, nhân dân làm chủ đất nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, các thế hệ đại biểu Quốc hội nguyện vững mãi niềm tin theo Đảng, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Quốc hội Việt Nam phát triển toàn diện, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đại biểu dâng hương tại Đình Tân Trào. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tỉnh Tuyên Quang chăm lo, làm tốt công tác bảo tồn, quản lý Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Khu Di tích Ban Thường trực Quốc hội và quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, để nơi đây trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Đây là nơi Bác Hồ đã ở, làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945 để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám giành chính quyền trong cả nước.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, suốt đời cống hiến cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân.