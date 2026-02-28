Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Với truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân yêu trong gia đình của Người.

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người đặt nền móng cho Quốc hội Việt Nam và khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất trong suốt hành trình vì dân, vì nước.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác nguyện dốc toàn tâm, toàn lực, phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động của Quốc hội; không ngừng nâng cao chất lượng lập pháp, hiệu quả giám sát tối cao, quyết định kịp thời những vấn đề trọng đại của đất nước; xây dựng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, dân chủ, công khai, minh bạch; góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vững bước trong kỷ nguyên mới. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công bằng, minh bạch, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, gìn giữ nguyên trạng các giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương Bác; coi đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị thiêng liêng; tăng cường nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong trưng bày, thuyết minh để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và du khách.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc giữ gìn cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng Khu di tích ngày càng trang nghiêm, xứng tầm là Di tích quốc gia đặc biệt, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ./.