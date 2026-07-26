Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đại biểu dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, với tinh thần yêu nước nồng nàn, đoàn kết một lòng, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường của đất nước. Máu đào các liệt sĩ đổ xuống đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Với niềm tự hào, niềm tin sắt son về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, các đại biểu nguyện học tập, chiến đấu và công tác xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ; luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm hiện trường, nghe báo cáo tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, một địa điểm gắn với những hy sinh vô cùng anh dũng, quả cảm của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm khu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tặng quà, động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh)./.