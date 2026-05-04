Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương Đảng, các chiến sĩ, đồng chí, đồng bào, những người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan nơi lưu niệm “Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn – nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940)” ở xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ghi sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động được đến thăm Di tích lịch sử văn hóa quốc gia địa điểm Dinh quận Hóc Môn - nơi diễn ra sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940) và lưu lại nhiều sự kiện đấu tranh suốt chặng đường dài lịch sử của quân và dân 18 thôn vườn trầu.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tinh thần cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh của các chiến sĩ Khởi nghĩa Nam Kỳ đã góp phần hun đúc lòng yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất cho Đảng ta, dân tộc ta để giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng tháng Tám và hai cuộc kháng chiến trường kỳ, để đất nước được hoàn toàn độc lập, thống nhất, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc.

Nêu rõ di tích là nơi giáo dục truyền thống cách mạng vô giá cho các thế hệ trẻ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và xã Hóc Môn gìn giữ, phát huy để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục học tập, noi gương tinh thần "Nam Kỳ khởi nghĩa", vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh - hiện đại - nghĩa tình, vươn mình trở thành siêu đô thị tầm vóc quốc tế, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phồn vinh của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Di tích lịch sử văn hóa Dinh quận Hóc Môn mang nhiều giá trị về mặt lịch sử, văn hóa và quân sự. Về mặt lịch sử, di tích đã đánh dấu hai sự kiện nổi bật, đó là cuộc khởi nghĩa 18 thôn vườn trầu và cuộc khởi nghĩa Nam kỳ (23/11/1940). Về mặt văn hóa, các cuộc khởi nghĩa đánh chiếm Dinh quận đã để lại nhiều bài vè, những bài thơ đồng dao ca ngợi tinh thần kiên cường, ý chí bất khuất của nhân dân 18 thôn vườn trầu. Về mặt quân sự, đã thể hiện được tính khoa học trong việc lãnh đạo nhân dân, tập hợp lực lượng, xây dựng những cơ sở hoạt động du kích đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm rất quý báu cho các cuộc kháng chiến sau này./.