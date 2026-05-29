Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi tới Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Qua Đức Pháp chủ, Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi tới toàn thể các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sỹ và đồng bào phật tử Phật giáo Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2026 an lạc, đoàn kết, ấm áp tình người, tràn ngập niềm vui giáo lý.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân. Truyền thống "Hộ quốc an dân", "đạo pháp đồng hành cùng dân tộc" đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong cơ cấu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các khóa đều có đại biểu là chức sắc tôn giáo, trong đó có đại biểu thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi lễ tắm Phật. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua, Quốc hội đã ban hành một số Luật liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Trong đó, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, Luật Đất đai mới, Luật Giáo dục, Luật Di sản văn hóa chú trọng đến việc định hình rõ ràng hơn quyền của các tôn giáo. Quốc hội và Chính phủ cũng đã ban hành các cơ chế phối hợp, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành (đặc biệt là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) để hỗ trợ Giáo hội tổ chức các sự kiện lớn.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tích cực tham gia củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động tăng ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng và tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, dịch bệnh, chăm sóc người yếu thế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đồng bào Phật tử cả nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá cao vai trò và uy tín của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc cao tăng tiêu biểu của Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đức Pháp chủ sẽ lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sỹ và đồng bào Phật tử thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới.

Nêu rõ năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi Giáo hội kỷ niệm 45 năm thành lập, tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, Chủ tịch Quốc hội chúc Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X thành công tốt đẹp; xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh, hội nhập và phát triển.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam trân trọng cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nhấn mạnh trải qua 45 năm hình thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đoàn kết tăng ni, phật tử, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng khẳng định thời gian tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay cùng các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội.

Đánh giá cao những chính sách được Quốc hội ban hành thời gian qua góp phần tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển kinh tế - xã hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cho rằng, đây là những quyết sách hợp với lòng dân; tin tưởng dưới sự lãnh đạo Đảng, đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, qua Chủ tịch Quốc hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trân trọng chuyển lời thăm hỏi và kính chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

*Trong sáng 29/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đại lễ Phật đản Phật lịch diễn ra trong không khí đất nước ta vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục thể hiện là tổ chức thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng góp ngày càng thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp Đại lễ Phật đản; bày tỏ mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục ủng hộ, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động Phật sự và cùng chung tay xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam ngày một phồn vinh./.