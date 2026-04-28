Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Các cấp công đoàn tập trung nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các vị khách quốc tế.

*Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh

Bày tỏ vui mừng dự lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nhân Việt Nam đã có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Công đoàn Việt Nam đã khẳng định rõ nét vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu và đi vào thực chất; tổ chức nhiều phong trào rất ý nghĩa, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

Đặc biệt, tổ chức Công đoàn đã tích cực đề xuất và tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; chú trọng hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể. Mỗi năm, hàng vạn cuộc đối thoại được tổ chức, kịp thời giải quyết hàng nghìn ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động; nhiều thỏa ước lao động tập thể được ký kết, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong đối thoại, thương lượng tập thể. Theo Chủ tịch Quốc hội, điều này thể hiện Tổng Liên đoàn đã quán triệt và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là: “Công đoàn trở về đúng chức năng: Đối thoại định kỳ, thương lượng tập thể thực chất, bảo vệ quyền lợi người lao động…”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao giấy chứng nhận, tuyên dương các Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng và biểu dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu; nhấn mạnh, các đồng chí là hiện thân của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới, là tấm gương tiêu biểu của phong trào công nhân, của hoạt động công đoàn.

Nêu rõ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu đất nước phát triển nhanh, bền vững, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hàng năm.

“Các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số; đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm, đổi mới tác phong làm việc, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh thực sự tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp xứng đáng vào phong trào công nhân quốc tế.

Cùng với đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, nhiệt huyết, trách nhiệm, gắn bó với người lao động, nắm chắc tình hình phát triển của doanh nghiệp, có kỹ năng và phương pháp công tác tốt.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thiện tổ chức, bộ máy, mô hình hoạt động, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể; đề xuất, xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến công nhân lao động và tổ chức Công đoàn; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; tập trung đánh giá toàn diện những thành tựu, hạn chế, tồn tại của giai đoạn 2023 - 2026, phân tích nguyên nhân, có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, người sử dụng lao động tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn Việt Nam hoạt động hiệu quả.

Lễ kỷ niệm là dịp để cùng nhau ôn lại và khẳng định giá trị trường tồn của Ngày Quốc tế Lao động, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, tạo khí thế mới, động lực mới để tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam đổi mới, phát triển vững mạnh. Chủ tịch Quốc hội mong các chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu được tuyên dương tiếp tục lan tỏa, ngày càng có nhiều cán bộ công đoàn có bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm cao, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động, được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào công nhân, hoạt động công đoàn sẽ có bước phát triển mới, đạt nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước và phong trào công nhân quốc tế, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

*Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, công nhân lao động

Trước đó, trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, từ khi bước lên vũ đài chính trị, giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, khẳng định vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; lực lượng tiên phong, nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước. Cùng với tiến trình đó, Công đoàn Việt Nam - tổ chức quần chúng rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, đã ra đời và làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng hiện đại, lớn mạnh; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội nước nhà.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Phát huy tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền lợi người lao động từ 140 năm về trước, ngày nay, tổ chức Công đoàn, nhất là những cán bộ công đoàn ở cơ sở đang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động thiết thực, hiệu quả, trong đó hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể được đề cao, là hoạt động chủ yếu của công đoàn trong các doanh nghiệp.

Nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn mong muốn, các đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lan tỏa mạnh mẽ mô hình hay, cách làm sáng tạo đến đồng nghiệp của mình ở các cấp công đoàn để công tác đối thoại, thương lượng tập thể trở nên thực chất, hiệu quả, mang lại ngày càng nhiều quyền lợi, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn kêu gọi mỗi cán bộ công đoàn, anh chị em công nhân lao động tiếp tục phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động, phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiến tới làm chủ khoa học - công nghệ. Mỗi cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở cần làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, tập trung cho công tác đối thoại và thương lượng tập thể, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy để đoàn viên, công nhân lao động, ra sức thi đua cống hiến xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới./.