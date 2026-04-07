Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm Kiểm toán Nhà nước đủ năng lực kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Quốc hội cho Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đã được Quốc hội tin tưởng, tín nhiệm rất cao bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí Ngô Văn Tuấn trong hơn 3 năm công tác tại Kiểm toán Nhà nước trước khi được phân công nhiệm vụ mới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa là cán bộ được đào tạo bài bản, là Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng; trải qua nhiều vị trí công tác tại các cơ quan Trung ương của Đảng và Chính phủ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm chuyên môn, kinh nghiệm tham mưu chiến lược cho Đảng về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, với vai trò là Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả ấn tượng; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển, giàu bản sắc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước kế thừa, phát huy truyền thống hơn 3 thập kỷ qua, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; để Kiểm toán Nhà nước luôn xứng đáng là công cụ sắc bén, trọng yếu, hữu hiệu của Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Nêu rõ trong giai đoạn tới ngành Kiểm toán được giao trọng trách rất nặng nề, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cùng tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, bảo đảm thiết chế Kiểm toán Nhà nước đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; tập trung nghiên cứu sửa đổi Luật Kiểm toán Nhà nước và xây dựng Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nâng cao chất lượng toàn diện nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên nhà nước “Đức, Tâm, Tầm, Tài”, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cùng với đó là đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước. “Kiểm toán không chỉ dừng lại ở việc phát hiện sai phạm sau khi đã xảy ra mà cần chủ động “kiểm toán từ sớm, từ xa”, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các bộ, ngành, địa phương, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đánh giá cao Kiểm toán Nhà nước đi đầu trong triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, thời gian tới Kiểm toán Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tăng cường hội nhập quốc tế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thành viên Ủy ban Kiểm toán ASOSAI nhiệm kỳ 2024 - 2027 đồng thời tăng cường công khai, minh bạch kết quả kiểm toán.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ để triển khai thực hiện; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; giữ gìn sự liêm chính, khách quan, độc lập của hoạt động kiểm toán.

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước cam kết cùng tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước tập trung thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tiếp tục xây dựng Đảng bộ và cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong sạch, vững mạnh toàn diện; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng bộ Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VIII và Chiến lược Phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động kiểm toán; tăng cường kiểm toán các lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán; tiếp tục chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ kiểm toán viên nhà nước, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu./.