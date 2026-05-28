Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm chính sách dân tộc được thể hiện đầy đủ, thực chất trong từng dự án luật, nghị quyết

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức chào cờ lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng các thế hệ thành viên Hội đồng Dân tộc, đại diện các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội đồng Dân tộc đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành, giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc.

*Nhiều dấu ấn quan trọng

Cách đây 65 năm, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã được thành lập. Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, Hội đồng Dân tộc đã đồng hành cùng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan trong bộ máy Nhà nước lập nên những dấu ấn quan trọng trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong công tác lập pháp, Hội đồng Dân tộc đã chủ trì, phối hợp thẩm tra, đóng góp ý kiến sâu sắc vào hàng trăm dự án luật; giúp hệ thống pháp luật nước nhà không ngừng hoàn thiện, đảm bảo các chính sách luôn bao quát, ưu tiên và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Trong công tác giám sát, Hội đồng Dân tộc đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc giám sát tối cao. Các chương trình giám sát chuyên đề về chính sách đất đai, nhà ở, giáo dục, y tế và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã chỉ ra nhiều bất cập, từ đó kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành kịp thời điều chỉnh, mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống người dân.

Trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Hội đồng Dân tộc đã tham mưu, đóng góp cho nhiều chủ trương lớn, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là một dấu ấn đậm nét, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho các vùng chiến lược của Tổ quốc.

*Tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu quan trọng của Quốc hội trong công tác dân tộc

Phát biểu chỉ đạo, thay mặt Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn về những nỗ lực, cống hiến to lớn của Hội đồng Dân tộc trong suốt 65 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Nêu rõ đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục khẳng định rõ vai trò là cơ quan tham mưu quan trọng của Quốc hội trong công tác dân tộc; nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích, dự báo chính sách; đảm bảo “tăng trưởng đi đôi với công bằng, bao trùm bền vững; hiện đại hóa gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa, giữ gìn bản sắc của các dân tộc; phát triển kinh tế luôn đặt trong tổng thể ổn định xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt với đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số mới đây.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, đảm bảo chính sách dân tộc được thể hiện đầy đủ, thực chất trong từng dự án luật, nghị quyết. Các thành viên Hội đồng Dân tộc phải dùng ngôn ngữ, tư duy của đồng bào để hiểu được những bức xúc, khó khăn thực tế của đồng bào và phản ánh tại nghị trường Quốc hội.

"Các chính sách ban hành cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa không được chung chung, định tính mà phải rất cụ thể, đi thẳng vào những nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống hiện nay. Ưu tiên giải quyết căn cơ các vấn đề về: điện, đường, trường, trạm, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt. Thay vì chỉ hỗ trợ mang tính cho không, các chính sách phải hướng tới việc tạo sinh kế, nâng cao dân trí, năng lực tự chủ, khơi dậy tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, thoát nghèo bền vững", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát, gắn với trách nhiệm giải trình và hiệu quả thực hiện, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, cần tập trung vào những lĩnh vực then chốt như phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia,chính sách an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng bào phải thực sự được thụ hưởng thành quả từ công cuộc đổi mới của đất nước.

Cùng với đó, Hội đồng Dân tộc tham gia tích cực, hiệu quả hơn vào việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các chủ trương lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đổi mới phương thức tổ chức thực hiện chính sách, chuyển mạnh tư duy “từ phân tán sang tích hợp chính sách; từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; từ hỗ trợ trực tiếp sang tạo sinh kế bền vững”.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ của Hội đồng Dân tộc có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, nắm chắc thực tiễn; ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Mỗi thành viên Hội đồng Dân tộc và các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số phải là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào; tích cực tuyên truyền để đồng bào hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt chính sách. Phải "gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"; sự ấm no, hạnh phúc của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi chính là thước đo cao nhất đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan, với bề dày truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành, với sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khát vọng cống hiến, Hội đồng Dân tộc sẽ không chỉ làm tốt vai trò tham gia, mà trở thành lực lượng nòng cốt trong việc đề xuất, kiến tạo và dẫn dắt chính sách dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; khẳng định Hội đồng Dân tộc sẽ khẩn trương cụ thể hóa những nội dung quan trọng này vào kế hoạch, chương trình công tác toàn khóa; phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần thể chế hóa chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp liên quan đến lĩnh vực dân tộc, đảm bảo tính khả thi và đi vào cuộc sống, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng, cử tri cả nước nói chung./.