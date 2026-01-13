Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ các nước đến chào từ biệt
Chiều 13/1/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia, Đại sứ Philippines, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) được kỳ vọng sẽ là một đại hội đánh dấu bước phát triển mới của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, trong đó hòa giải và đoàn kết dân tộc là yếu tố then chốt cho bước tiến xa hơn này. Đây là nhận định của Giáo sư Furuta Motoo, Hiệu trưởng trường Đại học Việt - Nhật trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản.