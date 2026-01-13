Báo Ảnh Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ các nước đến chào từ biệt

Chiều 13/1/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia, Đại sứ Philippines, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 

 

