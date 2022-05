Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Tại các cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao, hai bên đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore ngày càng sâu rộng và hiệu quả, nhất là trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2023. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có trao đổi, ngoại giao nhân dân có nhiều hình thức hợp tác, trao đổi nhằm tăng cường tình đoàn kết. Hai nước cũng có mối liên kết kinh tế càng ngày càng lớn mạnh. Các nhà Lãnh đạo Việt Nam cho rằng sự hiện diện của Ngài Tan Chuan Jin tại SEA Games 31 là sự khích lệ to lớn đối với nước chủ nhà Việt Nam và là sự động viên mạnh mẽ đối với đoàn thể thao Singapore, góp phần quan trọng vào thành công chung của SEA Games 31.

Lãnh đạo hai nước cũng đã trao đổi về tình hình khu vực, thế giới và các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó nhấn mạnh ASEAN cần kiên định lập trường nguyên tắc về Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông./.

